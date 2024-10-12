«Чертаново Медиа» играют против «Ромы» в 7-м туре Кубка Надежды
«Чертаново Медиа» и «Рома» встретились в 7-м туре Winline Кубка Надежды.
Кубок Надежды, 7-й тур
12 октября, суббота
«Чертаново Медиа» – «Рома» – 0:0 (первый тайм)
«Чертаново Медиа» (стартовый состав): Багаутдинов, Горячев, Долгий, Кузнецов, Фархадини, Лагвилава, Семин, Тетюшин, Бечелов, Акжигитов, Шкуратов.
«Рома» (стартовый состав): Калькаев, Зарипов, Неплюев, Захаров, Недашковский, Росляков, Шаулухов, Фандеев, Гооге, Лепский, Каретников.
Матчи пройдут в Москве на стадионе «Москвич».
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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