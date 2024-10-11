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«Эгриси» сыграет с «Тандемом» в 7-м туре Кубка Надежды им. Отара Кушанашвили

«Эгриси» встретится с «Тандемом» в 7-м туре Winline Кубка Надежды.

Кубок Надежды, 7-й тур

11 октября, пятница

«Эгриси» – «Тандем» – 21:00

Матч пройдет в Москве на стадионе «Москвич».

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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