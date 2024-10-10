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«2Drots – очень слабые. Из медийных умеем играть только я и Текила». Гуди о конкуренции в медиабаскетболе

Президент GOATS Гуди оценил уровень медийных игроков в медиабаскете.

– Как тебе «Пари Фест»? 

– Очень круто, мне очень нравится. Прямо чувствуется, что Pari плотненько работает с Нижним. И видно, что от души делают – получается классно. Офигенный баскетбольный турнир, артисты выступают, кафешки. Кайф.

– Ты активно участвуешь в медийном баскетболе. Чем он тебя привлекает?

– Я просто очень люблю баскетбол. Кайфовая игра, я ее полюбил очень сильно. У меня даже на заставке Айфона стоит Леброн Джеймс.

– А видишь у медийного баскетбола преимущества перед профессиональным?

– Да никаких. Одни профики. Я единственный артист, который играет. На сегодня это профессиональный баскетбол. Даже по регламенту было необязательно играть медийным. Хочется, чтобы побольше артистов и блогеров играли в баскет, но мало кто умеет.

– А кто умеет из медийных?

– Я, Текила. Все, больше никого.

– Может кто-то из 2Drots? Вагабонд? 

– Они не умеют. Это очень слабые игроки, – рассказал Гуди Спортсу’’.

24 августа в Нижнем Новгороде прошел музыкально-спортивный фестиваль «Пари Фест», партнером которого выступила компания Pari. В рамках фестиваля прошел турнир по медийному баскетболу с участием «Амкала», 2Drots, GOATS, БК «Пари НН» и других. Победила команда Dawgs, в финале обыгравшая Pena Team (14:6).

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
logoВагабонд
«Goody» Дмитрий Гусаков
GOATS (баскетбол)
2Drots (баскетбол)
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