«Команда распущена». Некит об отсутствии 2Drots в новом сезоне Media Basket

Некит рассказал, почему 2Drots не участвуют в новом сезоне Media Basket.

– Вашей команды не будет в новом сезоне Лига Ставок Media Basket.

– Не договорились с организатором. Мы были не против участия, но мы не согласились на те требования, которые нам выдвинули.

У них одно видение, того, что мы должны давать – у нас другое видение, того, что они должны делать. Пока не время.

– Медиабаскетбольная команда вообще живет?

– Нет, она распущена – будем развивать канал. Просто ###### в рот всех баскетболистов, станем самой медийной баскетбольной командой, но при этом не будем там участвовать, а создадим свой турнир, – рассказал президент 2Drots в интервью корреспонденту Спортса Екатерине Бурделовой.

4-й сезон Лига Ставок Media Basket стартует 12 октября. «Десятка» и «Родина Медиа» среди участников, «Амкал» и 2Drots – нет