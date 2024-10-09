«Команда распущена». Некит об отсутствии 2Drots в новом сезоне Media Basket
Некит рассказал, почему 2Drots не участвуют в новом сезоне Media Basket.
– Вашей команды не будет в новом сезоне Лига Ставок Media Basket.
– Не договорились с организатором. Мы были не против участия, но мы не согласились на те требования, которые нам выдвинули.
У них одно видение, того, что мы должны давать – у нас другое видение, того, что они должны делать. Пока не время.
– Медиабаскетбольная команда вообще живет?
– Нет, она распущена – будем развивать канал. Просто ###### в рот всех баскетболистов, станем самой медийной баскетбольной командой, но при этом не будем там участвовать, а создадим свой турнир, – рассказал президент 2Drots в интервью корреспонденту Спортса Екатерине Бурделовой.
4-й сезон Лига Ставок Media Basket стартует 12 октября. «Десятка» и «Родина Медиа» среди участников, «Амкал» и 2Drots – нет
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: Медиафутбол на Спортсе
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