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«Меня хотели пригласить «Челси», ПСВ, но я остался в «Спартаке». Конечно, надо было уезжать». Яковлев об интересе зарубежных команд

Павел Яковлев рассказал, какие зарубежные команды им интересовались.

– У тебя была хоть раз возможность перейти в зарубежную команду?

– Наверное, в начале моего профессионального пути в «Спартаке». Я провел хорошо пол сезона, мы боролись как раз за серебро. И потом пошли слухи, что «Челси» меня хочет пригласить. Мы с Мишей [Череповский – агент – прим. Спортс’‘] этот момент обсуждали. Он мне сказал, что да, это реально.

По-моему, еще интересовались «Генк» или «Гент» из Бельгии и ПСВ еще, если не ошибаюсь.

Но мы приняли решение остаться. Здесь классно, хорошо. Сделают хорошую зарплату. Ты играешь в такой команде, как «Спартак».

Как думаю, сейчас? Конечно, надо было уезжать.

Там бы я научился большему. На мой взгляд, когда тебя зовет зарубежный клуб, значит тебя не просто так зовут, а что бы ты прогрессировал, становился сильнее и, возможно, чтобы потом продать тебя дальше.

А в «Спартаке» как получилось. Я выдал хороший сезон. Потом стабильность ушла. Все, мимо. Поехал в Самару. Во мне заинтересованность уже была меньше, чем была бы там, – рассказал хавбек «БроукБойз».

Яковлев выступает за «БроукБойз». Вместе с клубом стал чемпионом пятого сезона Winline Медиалиги.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»
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logoвысшая лига Бельгия
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