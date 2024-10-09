Крап перешел в «Родину Медиа»
Хавбек 2Drots Крап перешел в «Родину Медиа».
Об этом сообщил президент 2Drots Жека.
Крап был игроком 2Drots с 1-го сезона Winline Медиалиги.
На период МФЛ-4 футболист уходил в аренду в «Народную Команду».
Перед стартом Winline Кубка Лиги Крап говорил, что был готов уйти в аренду.
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телеграм-каал Жеки
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