Хавбек 2Drots Крап перешел в «Родину Медиа».

Об этом сообщил президент 2Drots Жека.

Крап был игроком 2Drots с 1-го сезона Winline Медиалиги .

На период МФЛ-4 футболист уходил в аренду в «Народную Команду».

Перед стартом Winline Кубка Лиги Крап говорил , что был готов уйти в аренду.

Таблица трансферов медиафутбола