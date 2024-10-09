12 октября стартует 4-й сезон Лига Ставок Media Basket. «Десятка» и «Родина Медиа» среди участников, «Амкал» и 2Drots – нет
На этих выходных пройдет первый тур 4-го сезона Лига Ставок Media Basket .
Турнир пройдет с 12 октября по 23 ноября в Москве в Международном центре Бокса в «Лужниках». А гранд-финал пройдет на «ЦСКА Арене».
В турнире сыграют «Родина Медиа», GOATS, Sayonara Boys Элджея, Rocket Team и Players Club от рэпера Obladaet.
А еще в новый сезон ворвутся БК «10» Азамата Мусагалиева и Big Russian Boss, Alikson Анны Седоковой и SYNDICATE от Егора Шипа и Big Gun West.
Матчи пройдут в формате 3х3 на два кольца. Продолжительность встречи – 10 минут чистого игрового времени.
Основной турнир пройдет в два классических этапа: групповой и плей-офф. В плей-офф выйдут 8 команд, которые сыграют по олимпийской системе.
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: Медиафутбол на Спортсе
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