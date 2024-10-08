«Прикольно, что в Медиалиге игрок может заплатить судье. Это по-пацански, хоть и звучит дико». Кортава о выплате Литвиным судье Жилинскому

Дмитрий Кортава высказался о споре между Дмитрием Жилинским и Михаилом Литвиным.

Во время матча Lit Energy – «БроукБойз» встречу арбитр Жилинский зафиксировал фол со стороны защитника Lit Energy на игроке «Броуков». Президент Lit Energy Литвин не согласился с арбитром и сказал , что выплатит Жилинскому 500 тысяч рублей, если коллегия судей признает фол. В итоге судейский эксперт Winline Медиалиги Станислав Сухина подтвердили нарушение правил.

– Миша Литвин готов заплатить 500 тысяч Жилинскому. Как ты к этому относишься?

– Прикольно, что в Медиалиге возможно, чтобы игрок заплатил арбитру. Звучит странно, непривычно, но у нас Медиалига , то есть в принципе непривычная история. Мне кажется, это прикольно, по-пацански.

Это не то же самое, что дать 500 тысяч за пенальти, например. Хотя в профессиональном футболе были случаи, когда уважаемые люди платили арбитрам, а в итоге их команды проигрывали. Мне кажется, прикольный кейс, хоть и звучит дико.

– То есть это не вознаграждение?

– Кто вообще может притянуть такое, если человек ставит штрафной против команды, а ее президент платит за это? #####, я жду, что об этом кто-то напишет. Искать здесь какой-то подвох очень странно, – сказал технический директор Winline МФЛ в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.