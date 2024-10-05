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Блогер Литвин отдаст 500 тысяч рублей арбитру Жилинскому

Михаил Литвин сообщил, что отдаст 500 тысяч рублей Дмитрию Жилинскому.

Во время матча Lit Energy – «БроукБойз» обслуживающий встречу арбитр Дмитрий Жилинский зафиксировал фол со стороны защитника Lit Energy на игроке «Броуков». Президент Lit Energy Литвин не согласился с арбитром и сказал, что выплатит Жилинскому 500 тысяч рублей, если коллегия судей признает фол.

После матча судейский эксперт Winline Медиалиги Станислав Сухина подтвердили нарушение правил.

Позже блогер сообщил, что отдаст обещанные деньги арбитру: 

«На камере – фол. Но в динамике фола не было, не признаю. Но 500 тысяч отдаю. Как я понял, компетентные люди признали, что это фол.

Может быть, это инвестиция в будущее. Может, чуть лояльнее к нам станут потом».

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал «ОПГ Лит Энерджи»
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