Блогер Литвин отдаст 500 тысяч рублей арбитру Жилинскому
Михаил Литвин сообщил, что отдаст 500 тысяч рублей Дмитрию Жилинскому.
Во время матча Lit Energy – «БроукБойз» обслуживающий встречу арбитр Дмитрий Жилинский зафиксировал фол со стороны защитника Lit Energy на игроке «Броуков». Президент Lit Energy Литвин не согласился с арбитром и сказал, что выплатит Жилинскому 500 тысяч рублей, если коллегия судей признает фол.
После матча судейский эксперт Winline Медиалиги Станислав Сухина подтвердили нарушение правил.
Позже блогер сообщил, что отдаст обещанные деньги арбитру:
«На камере – фол. Но в динамике фола не было, не признаю. Но 500 тысяч отдаю. Как я понял, компетентные люди признали, что это фол.
Может быть, это инвестиция в будущее. Может, чуть лояльнее к нам станут потом».
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал «ОПГ Лит Энерджи»
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости