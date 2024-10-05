«Титан» встречается с «Чисто Питер» в 6-м туре Кубка Медиалиги
«Титан» играет против «Чисто Питер» в 6-м туре Winline Кубка Медиалиги.
Кубок Медиалиги, 6-й тур
5 октября, суббота
«Титан» – «Чисто Питер» – 0:0 (0:0, второй тайм)
«Титан»: Межиев, Харламов, Малания, Шустиков, Шульга, Рахмани, Шахбанов, Кузин, Сиротов, Соломаха, Корж.
«Чисто Питер»: Кизеев, Лебедев, Слащев, Вотинов, Смирнов, Вяткин, Батов, Пятников, Победимов, Дядюн, Вартанян.
Матч проходит в Москве на стадионе «Москвич».
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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