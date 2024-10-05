«Эгриси» играет с «Чертаново Медиа» в 6-м туре Кубка Надежды им. Отара Кушанашвили
«Эгриси» встречается с «Чертаново Медиа» в 6-м туре Winline Кубка Надежды.
Кубок Надежды, 6-й тур
5 октября, суббота
«Эгриси» – «Чертаново Медиа» – 0:0 (0:0, второй тайм)
«Эгриси»: Коненков, Яненко, Горшков, Кольтяпин, Шлепнин, Егоров, Абрамян, Губочкин, Григорьев, Алиев, Иванов.
«Чертаново Медиа»: Багаутдинов, Горячев, Шустов, Захаров, Долгий, Лагвилава, Семин, Мельник, Бечелов, Акжигитов, Адушев.
Матч проходит в Москве на стадионе «Москвич».
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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