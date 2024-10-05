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«Эгриси» играет с «Чертаново Медиа» в 6-м туре Кубка Надежды им. Отара Кушанашвили

«Эгриси» встречается с «Чертаново Медиа» в 6-м туре Winline Кубка Надежды.

Кубок Надежды, 6-й тур

5 октября, суббота

«Эгриси» – «Чертаново Медиа» – 0:0 (0:0, второй тайм)

«Эгриси»: Коненков, Яненко, Горшков, Кольтяпин, Шлепнин, Егоров, Абрамян, Губочкин, Григорьев, Алиев, Иванов.

«Чертаново Медиа»: Багаутдинов, Горячев, Шустов, Захаров, Долгий, Лагвилава, Семин, Мельник, Бечелов, Акжигитов, Адушев.

Матч проходит в Москве на стадионе «Москвич».

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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