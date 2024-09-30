«Эгриси» сыграет с «Чертаново Медиа», «Рома» против «СиндЕката». Расписание 6-го тура Кубка Надежды
Опубликовано расписание 6-го тура Winline Кубка Надежды им. Отара Кушанашвили.
Кубок Надежды, 6-й тур
5 октября, суббота
«Эгриси» – «Чертаново Медиа» – 11:00
6 октября, воскресенье
«СиндЕкат» – «Рома» – 11:00
«Народная Команда» – «Тандем» – 20:00
Тур пропускают «Кони»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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