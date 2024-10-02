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Комитет по этике РФС оштрафовал вратаря 2Drots Сычева на 50 тысяч рублей за слова про «Строгино» и Вторую лигу

Дмитрий Сычев оштрафован РФС на 50 тысяч рублей .

«В связи с допущенными футболистом 2Drots Дмитрием Сычевым нарушениями статей 10, 15 регламента РФС по этике применить к нему санкцию в виде штрафа в размере 50 000 рублей», – сказано в заявлении.

Статья 10. Лояльность и конфиденциальность.

Статья 15. Умаление чести, достоинства и деловой репутации.

Штраф выдан за некорректные высказывания вратаря 2D Сычева в адрес «Строгино» и Второй лиги по итогам матча 1-го раунда Фонбет Кубка России.

За высказывания после этой игры также был оштрафован капитан 2Drots Слон на 250 тысяч рублей.

«Во Второй лиге ты играешь с грибами. Никто из «Строгино» не заиграет в большой футбол, возможно». Вратарь 2Drots Сычев о сопернике

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: РФС
logoФОНБЕТ Кубок России
logoРФС
logoВторая лига Б
logoСтрогино
logo«Слон» Владислав Ослоновский
деньги
logo2Drots
logoWinline Медиалига
logoДмитрий Сычев
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