Осипов озвучил «список ссыкунов» – в него вошли Тарасов, Дядюн, вся «Народная» и другие. Это люди, которые нарушали регламент в этом сезоне
Николай Осипов назвал список штрафников после 5 игр турниров Winline Медиалиги.
Отказались давать флеш-интервью:
Манна (история с Fight Nights)
Мура (матч с Fight Nights)
Агапов (история с «Конями»)
Бат и Дядюн (история со СКА)
Виталий Миллер (не пустили камеру в круг)
Арсений Логашов (послал на ### корреспондента)
«Родина Медиа» всей командой после игры с Fight Nights
Дмитрий Тарасов (интервью с ФК «10»)
«Народная Команда» полным составом во 2-м туре
Отказались надевать датчики:
Михаил Литвин
Виталий Дьяков
Вульф (сломал датчик)
«Кони» в составе 5 человек
За отказ от флеш-интервью предусмотрен штраф в размере 50 тысяч рублей. Если штраф не будет оплачен, то игрока не допустят до следующего матча.
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: новый выпуск «Стола»
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