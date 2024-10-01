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  • Осипов озвучил «список ссыкунов» – в него вошли Тарасов, Дядюн, вся «Народная» и другие. Это люди, которые нарушали регламент в этом сезоне
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Осипов озвучил «список ссыкунов» – в него вошли Тарасов, Дядюн, вся «Народная» и другие. Это люди, которые нарушали регламент в этом сезоне

Николай Осипов назвал список штрафников после 5 игр турниров Winline Медиалиги.

Отказались давать флеш-интервью:

Манна (история с Fight Nights)

Мура (матч с Fight Nights)

Агапов (история с «Конями»)

Бат и Дядюн (история со СКА)

Виталий Миллер (не пустили камеру в круг)

Арсений Логашов (послал на ### корреспондента)

Саид Ахмаев

«Родина Медиа» всей командой после игры с Fight Nights

Дмитрий Тарасов (интервью с ФК «10»)

«Народная Команда» полным составом во 2-м туре

Отказались надевать датчики:

Михаил Литвин

Виталий Дьяков

Георгий Тигиев

Вульф (сломал датчик)

«Кони» в составе 5 человек

За отказ от флеш-интервью предусмотрен штраф в размере 50 тысяч рублей. Если штраф не будет оплачен, то игрока не допустят до следующего матча.

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: новый выпуск «Стола»
logoДмитрий Тарасов
logoСКА Ростов
logoАрсений Логашов
logoВиталий Дьяков
logoВиталий Миллер
logoГеоргий Тигиев
logoСаид-Али Ахмаев
logoАлександр Вульфов
logo«Мура» Святослав Мурадов
деньги
logoWinline Медиалига
logoРодина Медиа
logo«Манна» Станислав Манаев
logoНиколай Осипов
logoНародная Команда
Михаил Литвин
logoWinline Кубок Медиалиги
Кубок Надежды МФЛ
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