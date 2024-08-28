Кубок Надежды – турнир для клубов, не попавших в Кубок Лиги. Расписание 1-го тура
31 августа стартует Кубок Надежды имени Отара Кушанашвили – турнир для команд, не попавших в Кубок Медиалиги.
Что такое Кубок Надежды?
Кубок Надежды имени Отара Кушанашвили еще один новый турнир медийного футбола. В нем сыграют команды, не прошедшие отбор в Кубок Медиалиги.
По замыслу президента Winline Медиалиги Николай Осипова, с 2024-го в год проводится только один сезон Медиалиги – весной-летом. Осенью же играют Кубок Медиалиги – короткий турнир для команд МФЛ и перспективных новичков. Участников в Кубке Лиги меньше – 14 против 20.
Летом 2024-го развернулась борьба за попадание в Кубок Лиги: на два последних места претендовали восемь команд. «Эгриси», «Народная Команда» и «Тандем» развернули активную медийную кампанию, но в итоге взяли Rocket Team и Lotus. Но Осипов оценил старания других команд и создал для них младший турнир – чтобы они не оставались вне соревновательного футбола на осень.
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Кто участвует?
В турнире сыграют 7 команд. Из них них 5 – участники пятого сезона Медиалиги: «Эгриси», «Народная Команда», «Рома», «Тандем» и «Кони».
Два клуба-новичка, которые не участвовали в пятом сезоне.
«Чертаново Медиа» – команда академии «Чертаново» под руководством ее бывшего президента Николая Ларина. Клуб появился весной 2024-го, рубился в отборах пятого сезона Медиалиги, но уступил «Коням».
«СиндЕкат» – медиафутбольная команда из Екатеринбурга. В заявке экс-игроки «Урала» Адесойе Ойеволе, Артем Фидлер и Чисамба Лунгу, экс-хавбек сборной России Олег Шатов и капитан сборной России по мини-футболу Сергей Абрамов.
Формат Кубка Надежды
● Одна группа с 7 командами.
● Каждая команда сыграет с каждой.
● Будет сыграно 7 туров. Одна команда всегда пропускает тур.
● По итогам группового этапа четыре лучшие команды выходят в полуфинал.
● Победитель турнира получит место в шестом сезоне Winline Медиалиги.
● Команда, в среднем набравшая наибольшее количество просмотров своих матчей, тоже получит место в шестом сезоне МФЛ.
Экспериментальные правила
В каждом туре будут тестироваться новые правила.
1-й тур. Красный мяч от лиги вводится в игру на десятой минуте каждого тайма
2-й тур. Второй главный арбитр матча в поле
3-й тур. Штрафные и свободные удары будут пробиваться без стенки
4-й тур. Аркада внутри игры – команда будет получать бонусы за выполнение заданий во время матча
5-й тур. Ауты Азамата – ауты недалеко от штрафных будут вводиться ногами
6-й тур. 9х9 в концовке каждого тайма
7-й тур. Отсутствие офсайдов
Расписание Кубка Надежды
1-й тур
Суббота, 31 августа
11:30. «Рома» – «Кони». Москва, малое поле стадиона «Москвич»
18:00. «Эгриси» – «Народная Команда». Москва, малое поле стадиона «Москвич»
Воскресенье, 1 сентября
11:00. «Тандем» – «СиндЕкат». Москва, малое поле стадиона «Москвич»
Тур пропускает «Чертаново Медиа».
Что еще нужно знать о Кубке Надежды?
● В Кубке Надежды команда сможет произвести максимум 15 замен за игру. В Медиалиге количество замен – не ограничено.
● Вместо 11-метровых ударов во время игры будут пробиваться буллиталити.
● В Кубке Надежды нет статуса «медиа». Осталось два статуса: «профессионал» и «нейтральный». На поле у команды может находиться максимум 4 игрока со статусом «профик».
● Кубок Надежды имени Отара Кушанашвили был назван в честь Отара, который сейчас борется с онкологией.
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