Кубок Надежды – турнир для клубов, не попавших в Кубок Лиги. Расписание 1-го тура

31 августа стартует Кубок Надежды имени Отара Кушанашвили – турнир для команд, не попавших в Кубок Медиалиги.

Что такое Кубок Надежды?

Кубок Надежды имени Отара Кушанашвили еще один новый турнир медийного футбола. В нем сыграют команды, не прошедшие отбор в Кубок Медиалиги.

По замыслу президента Winline Медиалиги Николай Осипова, с 2024-го в год проводится только один сезон Медиалиги – весной-летом. Осенью же играют Кубок Медиалиги – короткий турнир для команд МФЛ и перспективных новичков. Участников в Кубке Лиги меньше – 14 против 20.

Летом 2024-го развернулась борьба за попадание в Кубок Лиги: на два последних места претендовали восемь команд. «Эгриси», «Народная Команда» и «Тандем» развернули активную медийную кампанию, но в итоге взяли Rocket Team и Lotus. Но Осипов оценил старания других команд и создал для них младший турнир – чтобы они не оставались вне соревновательного футбола на осень.

Команды ЮрКисса и Бахти – в осеннем Кубке Лиги. «Эгриси» не помог даже Слуцкий

Кто участвует?

В турнире сыграют 7 команд. Из них них 5 – участники пятого сезона Медиалиги: «Эгриси», «Народная Команда», «Рома», «Тандем» и «Кони».

Два клуба-новичка, которые не участвовали в пятом сезоне.

«Чертаново Медиа» – команда академии «Чертаново» под руководством ее бывшего президента Николая Ларина. Клуб появился весной 2024-го, рубился в отборах пятого сезона Медиалиги, но уступил «Коням».

«СиндЕкат» – медиафутбольная команда из Екатеринбурга. В заявке экс-игроки «Урала» Адесойе Ойеволе, Артем Фидлер и Чисамба Лунгу, экс-хавбек сборной России Олег Шатов и капитан сборной России по мини-футболу Сергей Абрамов.

Формат Кубка Надежды

● Одна группа с 7 командами.

● Каждая команда сыграет с каждой.

● Будет сыграно 7 туров. Одна команда всегда пропускает тур.

● По итогам группового этапа четыре лучшие команды выходят в полуфинал.

● Победитель турнира получит место в шестом сезоне Winline Медиалиги.

● Команда, в среднем набравшая наибольшее количество просмотров своих матчей, тоже получит место в шестом сезоне МФЛ.

Экспериментальные правила

В каждом туре будут тестироваться новые правила.

1-й тур. Красный мяч от лиги вводится в игру на десятой минуте каждого тайма

2-й тур. Второй главный арбитр матча в поле

3-й тур. Штрафные и свободные удары будут пробиваться без стенки

4-й тур. Аркада внутри игры – команда будет получать бонусы за выполнение заданий во время матча

5-й тур. Ауты Азамата – ауты недалеко от штрафных будут вводиться ногами

6-й тур. 9х9 в концовке каждого тайма

7-й тур. Отсутствие офсайдов

Расписание Кубка Надежды

1-й тур

Суббота, 31 августа

11:30. «Рома» – «Кони». Москва, малое поле стадиона «Москвич»

18:00. «Эгриси» – «Народная Команда». Москва, малое поле стадиона «Москвич»

Воскресенье, 1 сентября

11:00. «Тандем» – «СиндЕкат». Москва, малое поле стадиона «Москвич»

Тур пропускает «Чертаново Медиа».

Что еще нужно знать о Кубке Надежды?

● В Кубке Надежды команда сможет произвести максимум 15 замен за игру. В Медиалиге количество замен – не ограничено.

● Вместо 11-метровых ударов во время игры будут пробиваться буллиталити.

● В Кубке Надежды нет статуса «медиа». Осталось два статуса: «профессионал» и «нейтральный». На поле у команды может находиться максимум 4 игрока со статусом «профик».

● Кубок Надежды имени Отара Кушанашвили был назван в честь Отара, который сейчас борется с онкологией.

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