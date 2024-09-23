«Рома» сыграет с «Тандемом», «Эгриси» против «Коней». Расписание 5-го тура Winline Кубка Надежды
Расписание 5-го тура Кубка Надежды им. Отара Кушанашвили.
27 сентября, пятница
28 сентября, суббота
29 сентября, воскресенье
«СиндЕкат» – «Чертаново Медиа» – 11:00
Тур пропускает «Народная Команда».
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Winline Media League
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