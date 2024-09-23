  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
0

«Рома» сыграет с «Тандемом», «Эгриси» против «Коней». Расписание 5-го тура Winline Кубка Надежды

Расписание 5-го тура Кубка Надежды им. Отара Кушанашвили.

27 сентября, пятница

«Рома» – «Тандем» – 21:00

28 сентября, суббота

«Эгриси» – «Кони» – 11:00

29 сентября, воскресенье

«СиндЕкат» – «Чертаново Медиа» – 11:00

Тур пропускает «Народная Команда».

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: Winline Media League
logoЭгриси
logoЛФК Рома
logoWinline Медиалига
результаты
календарь
logoНародная Команда
logoФК Тандем
logoЧертаново Медиа
logoКони
Кубок Надежды МФЛ
logoСиндЕкат
Рекомендуем
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
2Drots и Fight Nights сыграют в третий раз в сезоне, реванш «Броуков» и ФК «10», «Амкал» против Lit Energy. Расписание 5-го тура Кубка Медиалиги
сегодня, 18:05
Fight Nights предложили изменить календарь 5-го тура: «Амкал» и 2Drots играют в Бресте, а соперником FN станет Lit Energy
сегодня, 17:00
«Матч ТВ» покажет матч Кубка России «Амкал» – «Алания»
7сегодня, 15:42
Агент Рыбуса о Медиалиге: «Переговоров нет. Примем решение, когда закроется трансферное окно для свободных агентов»
1сегодня, 14:12
Некит о незасчитанном голе в ворота FN: «Если есть идиоты, кто сомневаются, был гол или нет, я нашел деталь, доказывающую, что он был»
сегодня, 12:45Фото
«Это ужасно, у меня дизмораль, этим мне не нравится календарь. С «Десяткой» все бы рубились, а так – вышли, просто поиграли». Стиль о 3-м матче с FN в сезоне
сегодня, 11:15
«Игрок уровня Зидана. Все ######». Рыбус может перейти в «Амкал» (MediaBread)
19сегодня, 10:15
«Мне не очень нравится. Хотелось бы сыграть с разными соперниками». Помазан о втором матче подряд против «Броуков»
вчера, 20:08
«Приятно играть с такими сильными командами. Готов играть с ними хоть весь сезон». Давыдов о матче с ФК «10»
вчера, 19:40
2Drots победили в серии буллиталити Fight Nights, «БроукБойз» обыграли ФК «10». Результаты 4-го тура Winline Кубка Медиалиги
вчера, 19:35
Ко всем новостям
Последние новости
Media Basket проведет драфт 27 сентября. Заявку на участие можно оставить до 24-го числа
сегодня, 08:45
Экс-голкипер ФК «Деньги» Печа перешел из Медиалиги в СКА-Хабаровск-2
118 сентября, 11:10
«Амкал» и «Алания» сыграют на стадионе академии «Спартака» им. Черенкова в 4-м раунде Кубка
17 сентября, 15:25
Махачев о Медиалиге: «Там такой уровень, что очень опасно. Я играл с любителями и кисть травмировал»
717 сентября, 13:49
«Промес может присоединиться к «Родине Медиа» на Суперкубке МФЛ в Абу-Даби, если еще будет под следствием». Глава Медиалиги Осипов о нидерландце
812 сентября, 19:38
Крап признан лучшим игроком Т-Лиги. Дзюба – лучший бомбардир и ассистент турнира
1110 сентября, 14:33
Дьяков о конфликте Дзюбы и Чужого: «На месте Артема каждый повел бы себя так, а, может, и жестче. Во дворе и по башке можно настучать»
68 сентября, 18:13
«Не по-пацански повел себя «Амкал». В уличном футболе карточек никогда не было, разбирались по-другому». Представитель Дзюбы о конфликте
67 сентября, 21:05
Мусаев о 20 тысячах зрителей на игре с ФК «10»: «Только в Краснодаре возможна такая любовь к футболу»
217 сентября, 21:01
Защитник ФК «10» Идову: «Мой прогноз – 1:3 в пользу «Краснодара». Нужно надеяться на лучшее, а готовиться к худшему»
37 сентября, 15:32