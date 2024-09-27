«Нельзя отрицать, что дождь – наша погода. Мы еще и в черной форме никогда не проигрывали». Шишков высказался о победе над 2D
– Первая победа над 2Drots. Какие эмоции?
– Я рад! Надеюсь, следующая игра будет не с 2D. Счастлив, что показали хороший уровень, по матчу вопросов нет.
Решил поменять форму с красного на черный. Думал, вдруг это поможет.
Будем настраиваться дальше. Мы надеемся бороться за двойку, которая напрямую поедет в Баку.
– Что в этой игре случилось, что смогли дважды забить?
– Не будем говорить про то, что мы всегда хорошо играем на натуральном газоне в дождь. Нельзя отрицать, что это наша погода. Мы еще и в черной форме никогда не проигрывали.
Все друг за друга грызлись, выкладывались. Все говорили, что мы без Абы не сможем. Как видите, смогли. Была хорошая игра, но мы были сегодня сильнее, – рассказал спортивный директор Fight Nights в интервью корреспонденту Спортса’’ Екатерине Бурделовой.
Fight Nights нанесли первое поражение 2Drots в Winline Кубке Медиалиги (2:0).
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий