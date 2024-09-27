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  • «Нельзя отрицать, что дождь – наша погода. Мы еще и в черной форме никогда не проигрывали». Шишков высказался о победе над 2D
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«Нельзя отрицать, что дождь – наша погода. Мы еще и в черной форме никогда не проигрывали». Шишков высказался о победе над 2D

Дмитрий Шишков высказался о победе над 2Drots.

– Первая победа над 2Drots. Какие эмоции?

– Я рад! Надеюсь, следующая игра будет не с 2D. Счастлив, что показали хороший уровень, по матчу вопросов нет.

Решил поменять форму с красного на черный. Думал, вдруг это поможет.

Будем настраиваться дальше. Мы надеемся бороться за двойку, которая напрямую поедет в Баку.

– Что в этой игре случилось, что смогли дважды забить?

– Не будем говорить про то, что мы всегда хорошо играем на натуральном газоне в дождь. Нельзя отрицать, что это наша погода. Мы еще и в черной форме никогда не проигрывали.

Все друг за друга грызлись, выкладывались. Все говорили, что мы без Абы не сможем. Как видите, смогли. Была хорошая игра, но мы были сегодня сильнее, – рассказал спортивный директор Fight Nights в интервью корреспонденту Спортса’’ Екатерине Бурделовой. 

Fight Nights нанесли первое поражение 2Drots в Winline Кубке Медиалиги (2:0).

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
logo2Drots
logoFight Nights
Дмитрий Шишков
Кубок Лиги МФЛ
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