DMedia примет ФК «Банка» в Бресте в 5-м туре Кубка Медиалиги

DMedia и ФК «Банка» встретятся в Бресте в 5-м туре Winline Кубка Медиалиги.

Кубок Медиалиги, 5-й тур 29 сентября, воскресенье DMedia – ФК «Банка» – 19:00 Стартовые составы появятся за час до игры. Матч пройдет в Бресте на стадионе ОСК «Брестский». ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матча – московское.