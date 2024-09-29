DMedia примет ФК «Банка» в Бресте в 5-м туре Кубка Медиалиги
DMedia и ФК «Банка» встретятся в Бресте в 5-м туре Winline Кубка Медиалиги.
Кубок Медиалиги, 5-й тур
29 сентября, воскресенье
Стартовые составы появятся за час до игры.
Матч пройдет в Бресте на стадионе ОСК «Брестский».
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости