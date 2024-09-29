«Родина Медиа» играет против Lotus в 5-туре Кубка Медиалиги
«Родина Медиа» играет против Lotus в 5-туре Winline Кубка Медиалиги.
Кубок Медиалиги, 5-й тур
29 сентября, воскресенье
«Родина Медиа» – Lotus – 2:0 (1:0, второй тайм)
Голы: 1:0 – Шакир (8), 2:0 – Кент (30).
«Родина Медиа»: Клюкин, Мура, Бабунашвили, Макеев, Прокоп, Мусса, Тарасов, Алекс, Кент, Кудряшов, Шакир.
Lotus: Скрипник, Карл, Шнейдер, Абрамов, Коробов, Турик, Дехтер, Юрьев, Каджая, Гайдуков, Кормишин.
Матч проходит в Москве на стадионе «Москвич».
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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