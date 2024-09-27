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«Рома» встретится с «Тандемом» в 5-м туре Кубка Надежды

Расписание 5-го тура Кубка Надежды им. Отара Кушанашвили.

27 сентября, пятница

«Рома» – «Тандем» – 21:00

Матч пройдет на малом поле стадиона «Москвич».

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: Медиафутбол на Спортсе
logoЛФК Рома
logoФК Тандем
Кубок Надежды МФЛ
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