«Рома» встретится с «Тандемом» в 5-м туре Кубка Надежды
Расписание 5-го тура Кубка Надежды им. Отара Кушанашвили.
27 сентября, пятница
Матч пройдет на малом поле стадиона «Москвич».
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: Медиафутбол на Спортсе
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