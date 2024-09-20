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«Чертаново Медиа» играет с «Народной Командой» в 4-м туре Кубка Надежды им. Отара Кушанашвили

«Чертаново Медиа» играет с «Народной Командой» в 4-м туре Winline Кубка Надежды.

Кубок Надежды, 4-й тур

20 сентября, пятница

«Чертаново Медиа» – «Народная Команда» – 0:2 (0:2, второй тайм)

Голы: 0:1 – Безлихотнов (23), 0:2 – Безлихотнов (24).

«Чертаново Медиа»: Багаутдинов, Горячев, Шустов, Долгий, Кузнецов, Стрепетов, Лагвилава, Гаранжа, Мельник, Акжигитов, Бухаров.

«Народная Команда»: Смирнов, Ухтияров, Ильин, Актисов, Мелешин, Бондарь, Рыбаков, Большаков, Митрога, Стронг, Широков.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Матч проходит в Москве на стадионе «Москвич».

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Winline Media League
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