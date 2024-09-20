«Чертаново Медиа» играет с «Народной Командой» в 4-м туре Кубка Надежды им. Отара Кушанашвили
«Чертаново Медиа» играет с «Народной Командой» в 4-м туре Winline Кубка Надежды.
Кубок Надежды, 4-й тур
20 сентября, пятница
«Чертаново Медиа» – «Народная Команда» – 0:2 (0:2, второй тайм)
Голы: 0:1 – Безлихотнов (23), 0:2 – Безлихотнов (24).
«Чертаново Медиа»: Багаутдинов, Горячев, Шустов, Долгий, Кузнецов, Стрепетов, Лагвилава, Гаранжа, Мельник, Акжигитов, Бухаров.
«Народная Команда»: Смирнов, Ухтияров, Ильин, Актисов, Мелешин, Бондарь, Рыбаков, Большаков, Митрога, Стронг, Широков.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Матч проходит в Москве на стадионе «Москвич».
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Winline Media League
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