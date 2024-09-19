«Чертаново Медиа» сыграет против «Народной Команды», «СиндЕкат» сойдется с «Эгриси». Расписание 4-го тура в Кубка Надежды
Расписание 4-го тура в Кубка Надежды им. Отара Кушанашвили.
20 сентября, пятница
«Чертаново Медиа» – «Народная Команда». Начало в 21:00
Матч пройдет в Москве на стадионе «Москвич».
21 сентября, суббота
«СиндЕкат» – «Эгриси». Начало в 11:00
Матч пройдет в Москве на стадионе «Москвич».
22 сентября, воскресенье
«Кони» – «Тандем». Начало в 11:00
Матч пройдет в Одинцове на стадионе «Центральный».
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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