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  • «Чертаново Медиа» сыграет против «Народной Команды», «СиндЕкат» сойдется с «Эгриси». Расписание 4-го тура в Кубка Надежды
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«Чертаново Медиа» сыграет против «Народной Команды», «СиндЕкат» сойдется с «Эгриси». Расписание 4-го тура в Кубка Надежды

Расписание 4-го тура в Кубка Надежды им. Отара Кушанашвили.

20 сентября, пятница

«Чертаново Медиа» – «Народная Команда». Начало в 21:00

Матч пройдет в Москве на стадионе «Москвич».

21 сентября, суббота

«СиндЕкат» – «Эгриси». Начало в 11:00

Матч пройдет в Москве на стадионе «Москвич».

22 сентября, воскресенье

«Кони» – «Тандем». Начало в 11:00

Матч пройдет в Одинцове на стадионе «Центральный».

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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