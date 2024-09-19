«Смотрим в окно, а там то ли террориста, то ли боевика скручивают. Полицейский пострелял в воздух, Карлос и другие иностранцы испугались, легли на сиденья». Помазан о Махачкале

Евгений Помазан вспомнил, как на его глазах задержали вооруженного человека.

– Что за история с вертолетом в «Анжи»?

– Мы тогда тренировались в Раменском. Был большой снегопад, пробки, доехать до Раменского было невозможно, это заняло бы часов пять-шесть.

Несколько игроков, не будем называть их фамилии (в 2013 году на тренировку «Анжи» на вертолете прилетели Юрий Жирков и Владимир Габулов – Спортс’‘), прилетели на тренировку на вертолете. Помню, выезжаю, на парковке стоят в ряд: машина, машина, вертолет, машина, машина…

Еще была такая история: ехали по Махачкале на тренировку, впереди нас обычно сопровождала полицейская машина. Вдруг она резко затормозило, все сразу перекрыли, смотрим в окно, а там то ли террориста, то ли боевика скручивают.

У него был пистолет, и полицейский, демонстрируя, что у того заряженный пистолет, пострелял в воздух. Естественно, Карлос и другие иностранцы испугались, легли на сиденья. В общем, весело было, – рассказал бывший вратарь «Анжи », выступающий сейчас за ФК «10».