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Сафонов в перчатках российского бренда Spire играет за «ПСЖ» в дебютном матче

Матвей Сафонов вышел в стартовом составе «ПСЖ» в перчатках Spire.

Российский голкипер дебютировал за «ПСЖ» в матче Лиги чемпионов против «Жироны».

Основной вратарь «Парижа» Джанлуиджи Доннарумма пропускает игру из-за травмы.

Сафонов в перчатках Spire

Spire – бренд медиафутболиста Евгения Спирякова.

Сафонов перешел в «ПСЖ» из «Краснодара» этим летом за 20 миллионов евро.

Сафонов поехал в «ПСЖ» в перчатках от легенды «Амкала». Как это получилось?

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
logoПСЖ
logoЛига чемпионов УЕФА
logoКраснодар
игровая форма
logoМатвей Сафонов
logoЕвгений Спиряков
logoWinline Медиалига
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