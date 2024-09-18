Сафонов в перчатках российского бренда Spire играет за «ПСЖ» в дебютном матче

Матвей Сафонов вышел в стартовом составе «ПСЖ» в перчатках Spire.

Российский голкипер дебютировал за «ПСЖ» в матче Лиги чемпионов против «Жироны».

Основной вратарь «Парижа» Джанлуиджи Доннарумма пропускает игру из-за травмы.

Spire – бренд медиафутболиста Евгения Спирякова .

Сафонов перешел в «ПСЖ» из «Краснодара » этим летом за 20 миллионов евро.

Сафонов поехал в «ПСЖ» в перчатках от легенды «Амкала». Как это получилось?