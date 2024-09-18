Сафонов в перчатках российского бренда Spire играет за «ПСЖ» в дебютном матче
Матвей Сафонов вышел в стартовом составе «ПСЖ» в перчатках Spire.
Российский голкипер дебютировал за «ПСЖ» в матче Лиги чемпионов против «Жироны».
Основной вратарь «Парижа» Джанлуиджи Доннарумма пропускает игру из-за травмы.
Spire – бренд медиафутболиста Евгения Спирякова.
Сафонов перешел в «ПСЖ» из «Краснодара» этим летом за 20 миллионов евро.
Сафонов поехал в «ПСЖ» в перчатках от легенды «Амкала». Как это получилось?
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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