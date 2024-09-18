Экс-голкипер ФК «Деньги» Печа перешел из Медиалиги в СКА-Хабаровск-2

Максим Печёнкин присоединился к СКА-Хабаровск-2.

В Winline Медиалиге 17-летний Максим Печенкин выступал за ФК «Деньги» и «Деньги Рокетов ».

Также вратарь вызывался в молодежную сборную МФЛ, где сыграл в матче против команды Драфта ФНЛ.