Экс-голкипер ФК «Деньги» Печа перешел из Медиалиги в СКА-Хабаровск-2
Максим Печёнкин присоединился к СКА-Хабаровск-2.
В Winline Медиалиге 17-летний Максим Печенкин выступал за ФК «Деньги» и «Деньги Рокетов».
Также вратарь вызывался в молодежную сборную МФЛ, где сыграл в матче против команды Драфта ФНЛ.
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: СКА-Хабаровск
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