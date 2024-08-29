Кудряшов ушел из Rocket Team. Он отыграл в клубе Юркисса один сезон Медиалиги
Федор Кудряшов покинул Rocket Team
Об этом сообщил сотрудник Winline Медиалиги Дэн Безопаность.
Бывший защитник сборной России присоединился к медиафутбольной команде в начале этого года.
Rocket Team не смогла пробиться в групповой этап МФЛ-5 через стыки, однако зашла в сезон благодаря объединению с ФК «Деньги».
Получивший название клуб «Деньги Рокетов» не вышел в плей-офф. Сам Кудряшов принял участие в пяти матчах.
Rocket Team – команда музыкального лейбла Rocket Records, которым владеет популярный певец ЮрКисс.
В Медиалигу зашла команда ЮрКисса. Проиграли в стыках, но объединились с другим клубом
Опубликовал: Александр Митрофанов
Источник: телеграм-канал Дэна Безопасность
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости