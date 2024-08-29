Кудряшов ушел из Rocket Team. Он отыграл в клубе Юркисса один сезон Медиалиги

Федор Кудряшов покинул Rocket Team

Об этом сообщил сотрудник Winline Медиалиги Дэн Безопаность.

Бывший защитник сборной России присоединился к медиафутбольной команде в начале этого года.

Rocket Team не смогла пробиться в групповой этап МФЛ-5 через стыки, однако зашла в сезон благодаря объединению с ФК «Деньги».

Получивший название клуб «Деньги Рокетов » не вышел в плей-офф. Сам Кудряшов принял участие в пяти матчах.

Rocket Team – команда музыкального лейбла Rocket Records, которым владеет популярный певец ЮрКисс.

В Медиалигу зашла команда ЮрКисса. Проиграли в стыках, но объединились с другим клубом

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