«СиндЕкат» и «Народная Команда» открыли игровой день Winline МФЛ
«СиндЕкат» встретится с «Народной Командой» в 3-м туре Winline Кубка Надежды.
Кубок Надежды, 3-й тур
15 сентября, воскресенье
«СиндЕкат» – «Народная Команда» – 0:1 (первый тайм)
«СиндЕкат» (стартовый состав): Смирнов, Ятченко, Хатаженков, Цепелев, Подоксенов, Гавтадзе, Лунгу, Чижков, Фидлер, Чижов, Подберезкин.
«Народная Команда» (стартовый состав): Смирнов, Ухтияров, Ильин, Актисов, Мелешин, Рыбаков, Большаков, Митрога, Безлихотнов, Широков, Юрьев.
Голы: 0:1 – Ухтияров
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: Медиафутбол на Спортсе
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