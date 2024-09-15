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«СиндЕкат» и «Народная Команда» открыли игровой день Winline МФЛ

«СиндЕкат» встретится с «Народной Командой» в 3-м туре Winline Кубка Надежды.

Кубок Надежды, 3-й тур

15 сентября, воскресенье

«СиндЕкат» – «Народная Команда» – 0:1 (первый тайм)

«СиндЕкат» (стартовый состав): Смирнов, Ятченко, Хатаженков, Цепелев, Подоксенов, Гавтадзе, Лунгу, Чижков, Фидлер, Чижов, Подберезкин.

«Народная Команда» (стартовый состав): Смирнов, Ухтияров, Ильин, Актисов, Мелешин, Рыбаков, Большаков, Митрога, Безлихотнов, Широков, Юрьев.

Голы: 0:1 – Ухтияров

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: Медиафутбол на Спортсе
logoНародная Команда
Кубок Надежды МФЛ
logoСиндЕкат
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