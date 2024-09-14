«Титан» сразится со СКА в 3-м туре Кубка Медиалиги
«Титан» встретится со СКА в 3-м туре Winline Кубка Медиалиги.
Кубок Медиалиги, 3-й тур
14 сентября, суббота
Стартовые составы появятся за час до игры.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Матч пройдет в Москве на малом поле стадиона «Москвич».
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Winline Media League
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