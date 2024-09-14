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«Титан» сразится со СКА в 3-м туре Кубка Медиалиги

«Титан» встретится со СКА в 3-м туре Winline Кубка Медиалиги.

Кубок Медиалиги, 3-й тур

14 сентября, суббота

«Титан» – СКА – 15:00.

Стартовые составы появятся за час до игры.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Матч пройдет в Москве на малом поле стадиона «Москвич». 

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Winline Media League
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