«Кони» играют против «Чертаново Медиа» в 3-м туре Кубка Надежды им. Отара Кушанашвили
«Кони» встречаются с «Чертаново Медиа» в 3-м туре Winline Кубка Надежды.
Кубок Надежды, 3-й тур
14 сентября, суббота
«Кони» – «Чертаново Медиа» – 2:1 (второй тайм)
Голы: 1:0 – Абовян (11), 1:1 – Акжигитов (24), 2:1 – Мишуков (29).
«Кони»: Конанков, Ятченко, Абовян, Данилов, Дубухов, Агаев, Фокша, Докучаев, Скобликов, Шулая, Ахмаев.
«Чертаново Медиа»: Багаутдинов, Горячев, Захаров, Кузнецов, Арсланов, Стрепетов, Лагвилава, Гаранжа, Мельник, Акжигитов, Бухаров.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Матч проходит в Москве на малом поле стадиона «Москвич».
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Winline Media League
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