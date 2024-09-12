Кутуз о Васиченко: «Нам будет легче, если он сыграет с «Десяткой». Буду радоваться его голам в других матчах, в этом – дружба закончилась»
– В 3-м туре вы сыграете с Lit Energy…
– Честно, больше хотел с «Амкалом» сыграть. За «Десятку» с ними только в товарищеских матчах играли, но Lit Energy – популярный новичок, который наводит шороху. У них есть своя фан-база, у них Литвин. Когда узнал – обрадовался. Это крутой вызов, крутой соперник. У них сильная команда. Будет интересно.
Спросил у Азамата: «Будем разрешать [Ренату Васиченко играть за Lit Energy]?» Он говорит: «Конечно, нет». Это все шутки. Я не против. Буду рад, если он сыграет, потому что нам будет легче, однозначно.
– Ты говорил, что будешь радоваться его голам.
– Переборщил. В других матчах. В этом – дружба закончилась, – сказал нападающий ФК «10» в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.
Напомним, Васиченко покинул СКА после 1-го тура Winline Кубка Медиалиги и перешел в Lit Energy. Его заявили вне трансферного окна. Он сможет сыграть с ФК «10», только если разрешит соперник.
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