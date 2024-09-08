«Десятка», как тот самый мажорик. Часть людей примкнула к ним, но народной любви нет». Маврин о ФК «10»

Василий Маврин высказался о ФК «10» и потенциале команды

«У меня ощущение, что Азамат Тахирович хочет в проффутбол. Если бы они выиграли Медиалигу , то уже бы пошли во Вторую лигу. Но так как они не могут это сделать и не смогут, то он повышает каждый раз ставки.

Почему не смогут? Для меня «Десятка» не вызывает сопереживание, потому что это как тот самый мажорик. Да, часть людей примкнула к нему, но народной любви нет. Есть уважение к Азамату, все снимают его. Но при этом болельщиков не становится намного больше.

Как Литвин зашел? Каким-бы он не был ######### и рок-н-рольщиком, у него вон аудитория. Наполнил стадион? Наполнил. Какими способами? Это второе. Но своими.

Мог бы Азамат также? Мог бы. Делает это? Пока не понятно. Мне кажется, тут момент в человеческом сопереживании. Как будто бы это мажорик. Как к Rocket Team сейчас нет никакого сопереживания.

Но по футбольному «Десятка» всегда была хорошая», – сказал хавбек «Амкала».