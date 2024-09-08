  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
0

«Десятка», как тот самый мажорик. Часть людей примкнула к ним, но народной любви нет». Маврин о ФК «10»

Василий Маврин высказался о ФК «10» и потенциале команды

«У меня ощущение, что Азамат Тахирович хочет в проффутбол. Если бы они выиграли Медиалигу, то уже бы пошли во Вторую лигу. Но так как они не могут это сделать и не смогут, то он повышает каждый раз ставки.

Почему не смогут? Для меня «Десятка» не вызывает сопереживание, потому что это как тот самый мажорик. Да, часть людей примкнула к нему, но народной любви нет. Есть уважение к Азамату, все снимают его. Но при этом болельщиков не становится намного больше. 

Как Литвин зашел? Каким-бы он не был ######### и рок-н-рольщиком, у него вон аудитория. Наполнил стадион? Наполнил. Какими способами? Это второе. Но своими.

Мог бы Азамат также? Мог бы. Делает это? Пока не понятно. Мне кажется, тут момент в человеческом сопереживании. Как будто бы это мажорик. Как к Rocket Team сейчас нет никакого сопереживания.

Но по футбольному «Десятка» всегда была хорошая», – сказал хавбек «Амкала».

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: подкаст Василия Уткина
logoАмкал
logoWinline Медиалига
logoФК 10
logoВасилий Маврин
logoАзамат Мусагалиев
Михаил Литвин
logoLit Energy
Рекомендуем
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
20 тысяч зрителей, 6 голов, техничный ассист Смолова – детали концерта «Краснодара» с «Десяткой»
11вчера, 22:05
«Краснодар» победил ФК «10» из Медиалиги в товарищеском матче – 4:2
35вчера, 17:58
Лучший форвард медиафутбола, эпичный вылет в 1/8 и любовь Мусагалиева. Кто сегодня сыграет с «Краснодаром»?
1вчера, 14:10
21 тысяча билетов продана на матч «Краснодар» – ФК «10». Медийный клуб впервые сыграет на главной арене «быков»
172 сентября, 19:01
«Десятка» Мусагалиева сыграет с «Краснодаром»: Галицкий одобрил и предложил главный стадион
1029 августа, 19:16
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Васиченко дебютировал за Lit Energy в матче с DMedia. Команда Литвина приняла условия белорусов
6 минут назад
Lit Energy играет с DMedia на большом поле «Москвича» в Кубке Медиалиги
сегодня, 12:07Live
2Drots сыграют с «БроукБойз» в матче за 5-е место в Т-Лиге
сегодня, 10:43
«Если вы любите футбол только из-за голов, то мне ##### на это мнение». Некит о футболе 2Drots
1сегодня, 10:33
DMedia резрешат Васиченко сыграть за Lit Energy, если он будет праздновать голы в ворота его команды вместе с белорусами
сегодня, 09:13
«Амкал» столкнется с «Титаном» во 2-м туре Кубка Медиалиги. Команды впервые сыграют между собой в официальном матче
сегодня, 08:43
«Амкал» сыграет с «Титаном», Lit Energy – против DMedia . Расписание 2-го тура Кубка Медиалиги
сегодня, 08:24
«Рома» разгромила «Народную Команду», «Тандем» победил «Чертаново Медиа». Результаты 2-го тура Кубка Надежды
вчера, 21:21
Mandalorian Team присудили победу в финале Т-Лиги из-за протеста «Амкала». «Чертаново Медиа» выиграло бронзу
2вчера, 21:12
«Дзюбу удалить не можем – прямо так и заявлялось! Одному из популярнейших футболистов страны позволили безнаказанно бить людей». Сибскана о скандале с Артемом
36вчера, 20:27
Ко всем новостям
Последние новости
«Не по-пацански повел себя «Амкал». В уличном футболе карточек никогда не было, разбирались по-другому». Представитель Дзюбы о конфликте
3вчера, 21:05
Мусаев о 20 тысячах зрителей на игре с ФК «10»: «Только в Краснодаре возможна такая любовь к футболу»
16вчера, 21:01
Смолов об уровне ФК «10»: «Нормальный соревновательный уровень. Мы получили хорошего спарринг-партнера»
вчера, 20:44
Защитник ФК «10» Идову: «Мой прогноз – 1:3 в пользу «Краснодара». Нужно надеяться на лучшее, а готовиться к худшему»
3вчера, 15:32
Около 4 тысяч зрителей посетили матч «Химки» – «БроукБойз»
2вчера, 10:36
«Puta!» Артига оскорбил судью матча «Химки» – «БроукБойз». Это произошло на глазах у Гуфа
196 сентября, 19:39Фото
«Химки» выиграли первый Суперкубок VK Видео, победив «БроукБойз» – 2:0. Гуф и Кассета выступили на матче
26 сентября, 19:12
Лучший бомбардир Кубка России Костюков пропустит игру 3-го раунда
3 сентября, 17:47
ХК «10» – чемпион второго сезона Winline Медийной Хоккейной Лиги
331 августа, 20:46
ХК «10» выиграл Медийную Хоккейную Лигу, победив Rocket Team в финале, NBSK завоевал бронзу
131 августа, 20:06