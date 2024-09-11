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Нечай посетил благотворительный матч памяти Финито

Артем Нечаев прилетел из Испании на благотворительный матч памяти Никиты Финито.

11 сентября состоялся благотворительный матч памяти Никиты Финито в Москве на стадионе «Москвич». В матче приняли участие звезды медиафутбола, фиферы и бывшие игроки «Амкала». 

Также игру посетил экс-игрок «Амкала», блогер Артем Нечаев. Нечай покинул Россию осенью 2022 года.

На 4-й минуте матча аплодисментами почтили память Финито. 

Фонд «Пари и побеждай» выступит партнером акции и переведет все средства с продажи билетов на благотворительность в Национальный регистр доноров костного мозга им. Васи Перевощикова.

Финито умер 10 февраля. Ему был 31 год. Он болел лейкозом.

«Мужик, который выиграл целый раунд у жестокой болезни». Медиафутбол прощается с Финито

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал «Амкала»
logoАмкал
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