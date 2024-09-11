Нечай посетил благотворительный матч памяти Финито
Артем Нечаев прилетел из Испании на благотворительный матч памяти Никиты Финито.
11 сентября состоялся благотворительный матч памяти Никиты Финито в Москве на стадионе «Москвич». В матче приняли участие звезды медиафутбола, фиферы и бывшие игроки «Амкала».
Также игру посетил экс-игрок «Амкала», блогер Артем Нечаев. Нечай покинул Россию осенью 2022 года.
На 4-й минуте матча аплодисментами почтили память Финито.
Фонд «Пари и побеждай» выступит партнером акции и переведет все средства с продажи билетов на благотворительность в Национальный регистр доноров костного мозга им. Васи Перевощикова.
Финито умер 10 февраля. Ему был 31 год. Он болел лейкозом.
«Мужик, который выиграл целый раунд у жестокой болезни». Медиафутбол прощается с Финито
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: телеграм-канал «Амкала»
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