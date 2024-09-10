Герман, Некит, Осипов и Кортава сыграют в благотворительном матче памяти Финито

Стали известны состав «Амкал» и «Звезды медиафутбола» на матч памяти Финито.

«Амкал »: Герман Эль Класико , Млечный , Евгений Спиряков , Фил Воронин , Феликс , Федос, Ждан, Олег Дражжук , Виктор Блатов , Антон Чужой , Сибскана , Клен , Лакер, Форзорезор , Александр Маменко , Бара , Игорь Олейников, Саня ФИФА, Джефф Бабатумба.

«Звезды медиафутбола »: Дмитрий Егоров , Некит 2Drots, Николай Осипов , Кефир, Прокоп , Эйтан , Богдан Тимошенко , Эрик , Эльхан , Ромарой , Фаворит, Панда FX, Гудмакс, Денчик Фломастеров, «Шерманы», «Пожарная команда», Low low cow, Дмитрий Кортава, Кир Воробьев , Никита Данте, Александр Ярош .

Игра состоится 11 сентября в Москве на стадионе на «Москвиче». Начало в 16:00 (мск).

Купить билеты на матч можно тут . Все вырученные деньги с продажи билетов будут направлены в Национальный регистр доноров костного мозга им. Васи Перевощикова.

Финито умер 10 февраля. Ему был 31 год. Он болел лейкозом.