Герман, Некит, Осипов и Кортава сыграют в благотворительном матче памяти Финито
«Амкал»: Герман Эль Класико, Млечный, Евгений Спиряков, Фил Воронин, Феликс, Федос, Ждан, Олег Дражжук, Виктор Блатов, Антон Чужой, Сибскана, Клен, Лакер, Форзорезор, Александр Маменко, Бара, Игорь Олейников, Саня ФИФА, Джефф Бабатумба.
«Звезды медиафутбола»: Дмитрий Егоров, Некит 2Drots, Николай Осипов, Кефир, Прокоп, Эйтан, Богдан Тимошенко, Эрик, Эльхан, Ромарой, Фаворит, Панда FX, Гудмакс, Денчик Фломастеров, «Шерманы», «Пожарная команда», Low low cow, Дмитрий Кортава, Кир Воробьев, Никита Данте, Александр Ярош.
Игра состоится 11 сентября в Москве на стадионе на «Москвиче». Начало в 16:00 (мск).
Купить билеты на матч можно тут. Все вырученные деньги с продажи билетов будут направлены в Национальный регистр доноров костного мозга им. Васи Перевощикова.
Финито умер 10 февраля. Ему был 31 год. Он болел лейкозом.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий