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Герман, Некит, Осипов и Кортава сыграют в благотворительном матче памяти Финито

Стали известны состав «Амкал» и «Звезды медиафутбола» на матч памяти Финито.

«Амкал»: Герман Эль Класико, Млечный, Евгений Спиряков, Фил Воронин, Феликс, Федос, Ждан, Олег Дражжук, Виктор Блатов, Антон Чужой, Сибскана, Клен, Лакер, Форзорезор, Александр Маменко, Бара, Игорь Олейников, Саня ФИФА, Джефф Бабатумба.

«Звезды медиафутбола»: Дмитрий Егоров, Некит 2Drots, Николай Осипов, Кефир, Прокоп, Эйтан, Богдан Тимошенко, Эрик, Эльхан, Ромарой, Фаворит, Панда FX, Гудмакс, Денчик Фломастеров, «Шерманы», «Пожарная команда», Low low cow, Дмитрий Кортава, Кир Воробьев, Никита Данте, Александр Ярош.

Игра состоится 11 сентября в Москве на стадионе на «Москвиче». Начало в 16:00 (мск).

Купить билеты на матч можно тут. Все вырученные деньги с продажи билетов будут направлены в Национальный регистр доноров костного мозга им. Васи Перевощикова.

Финито умер 10 февраля. Ему был 31 год. Он болел лейкозом.

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: телеграм-канал &laquo;Амкала&raquo;
logoДмитрий Кортава
logoАмкал
logoГерман Эль Класико
logoФедор Маслов
logoРомарой
logoДмитрий Егоров
logoАндрей Сибскана
logoЕвгений Спиряков
logoВиктор Блатов
logoЭльхан Салахов
logoАнтон Чужой
Никита Данченков
logoWinline Медиалига
Александр Ярош
logoЭйтан Виейра
logoНекит 2Drots
logoБогдан Тимошенко
logoПрокоп
logoНиколай Осипов
logoМлечный
logoФил Воронин
logoОлег Дражжук
logoФеликс
logoКлен
logoФинито
logoФорзарезор
logoАлександр Маменко
Джефф Бабатумба
«Лакер» Николай Полупанов
Кирилл Воробьев
logoЭрик 2Drots
Александр Андреев
logoИгорь Звездин
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