11 сентября состоится благотворительном матч памяти Финито

Герман объявил о благотворительном матче памяти Никиты Финито

Игра состоится 11 сентября в 16:00 (мск).

Матч пройдет в Москве на стадионе «Москвич».

В матче примут участие игроки старого «Амкала », ФК «Банка », звезды медиафутбола, фиферы и многие другие.

Все деньги с билетов будут направлены в Национальный регистр доноров костного мозга им. Васи Перевощикова.