11 сентября состоится благотворительном матч памяти Финито
Герман объявил о благотворительном матче памяти Никиты Финито
Игра состоится 11 сентября в 16:00 (мск).
Матч пройдет в Москве на стадионе «Москвич».
В матче примут участие игроки старого «Амкала», ФК «Банка», звезды медиафутбола, фиферы и многие другие.
Все деньги с билетов будут направлены в Национальный регистр доноров костного мозга им. Васи Перевощикова.
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телеграм-канал Германа Эль Класико
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