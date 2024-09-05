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11 сентября состоится благотворительном матч памяти Финито

Герман объявил о благотворительном матче памяти Никиты Финито

Игра состоится 11 сентября в 16:00 (мск).

Матч пройдет в Москве на стадионе «Москвич».

В матче примут участие игроки старого «Амкала», ФК «Банка», звезды медиафутбола, фиферы и многие другие.

Все деньги с билетов будут направлены в Национальный регистр доноров костного мозга им. Васи Перевощикова.

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телеграм-канал Германа Эль Класико
logoАмкал
logoГерман Эль Класико
Благотворительность
logoWinline Медиалига
logoФинито
logoФК Банка
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