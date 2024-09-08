«Мне кажется, шансов мало. Там будут пацаны прям рубиться». Егоров о матче «Амкал» – «Алания» в Кубке России
Дмитрий Егоров высказался о шансах «Амкала» против «Алании» в Кубке России
– Следующий соперник «Амкала» по Кубку России – «Алания».
– Хотелось бы сказать что-то ободряющее. Но мне кажется, шансов мало. Там будут пацаны прям рубиться.
Я думаю, что это последний матч для «Амкала» в этом розыгрыше Кубка. Даже несмотря на то, что они будут играть в Москве.
Они неплохо шли, но я делаю точные прогнозы. Я думаю, будет достойный счет – 2:1, – заявил президент «БроукБойз» в интервью корреспонденту Спортса’’ Екатерине Бурделовой.
«Амкал» сыграет с «Аланией» в 4-м раунде Пути регионов Фонбет Кубка России. Матч пройдет 24-26 сентября в Москве. Точная дата будет известна позднее.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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