«Мне кажется, шансов мало. Там будут пацаны прям рубиться». Егоров о матче «Амкал» – «Алания» в Кубке России

Дмитрий Егоров высказался о шансах «Амкала» против «Алании» в Кубке России

– Следующий соперник «Амкала» по Кубку России – «Алания».

– Хотелось бы сказать что-то ободряющее. Но мне кажется, шансов мало. Там будут пацаны прям рубиться.

Я думаю, что это последний матч для «Амкала» в этом розыгрыше Кубка. Даже несмотря на то, что они будут играть в Москве.

Они неплохо шли, но я делаю точные прогнозы. Я думаю, будет достойный счет – 2:1, – заявил президент «БроукБойз » в интервью корреспонденту Спортса’’ Екатерине Бурделовой.

«Амкал» сыграет с «Аланией» в 4-м раунде Пути регионов Фонбет Кубка России. Матч пройдет 24-26 сентября в Москве. Точная дата будет известна позднее.