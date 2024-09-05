«Мы побили свой рекорд в Кубке России. Для меня это важнее». Герман о повторении достижения 2Drots
– Мы побили свой рекорд в Кубке. Для меня это было важнее, чем побить рекорд 2Drots. Безумно благодарен команде, тренерскому штабу. Очень рад.
Сомнительный пенальти? Должны хоть иногда ошибиться в нашу сторону, а не наоборот. Нам обычно не везло.
Когда еще 2 года назад я играл в Кубке, мы подавали протест – нам сказали, что была ошибка – на Гасилине пенальти не назначили, а мы еле-еле по пенальти выиграли «Зоркий». Со «Звездой» был скандалище – ударили почти с 10-и метров от места нарушения.
Ошибались почему-то все время против нас – было когда-то бумерангом вернуться.
– Можно ли назвать этот «Амкал» лучшим?
– Мне нравится, что сейчас происходит с командой. Мне нравится коллектив, работники клуба, тренерский штаб – пока что есть вайб уверенности из-за матчей, которые мы проводим. Это всегда так работает – команда побеждает – все процветает. Команда оступается – минус мораль.
После долгого стояния на месте идет эмоциональный подъем. Ребята выиграли несколько важных матчей, поэтому есть уверенность в своих силах.
Даже поражение в 1-м раунде Winline Кубка Лиги никого не смутило. Я не увидел ни одного потухшего лица в раздевалке, что меня очень сильно порадовало.
– Следующий соперник будет из ФНЛ.
– Было бы здорово суперименитого соперника, который был недавно в РПЛ. А с другой стороны, кого-то послабее, чтобы пройти. Я думаю, что все команды с сильной структурой и старше нас.
Сегодня мы были старичками – «Космос» моложе нас. А дальше уже большие гранды, – рассказал президент «Амкала» в интервью корреспонденту Спортса Екатерине Бурделовой.
Вчера медиафутбольный клуб Германа Эль Класико в гостях обыграл «Космос» (2:1) и пробился в 4-й раунд Кубка страны.
Этот результат – повторение рекорда для медийных команд. Он был установлен в прошлом сезоне 2Drots, которые также дошли до 4-го раунда, где уступили команде Первой лиги «Химки» (0:2).
«Амкал» впервые в 1/32 Кубка России: с двумя пенальти, игрой медийных звезд и празднованием в стиле Нкунку
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