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«Мы побили свой рекорд в Кубке России. Для меня это важнее». Герман о повторении достижения 2Drots

Герман доволен состоянием «Амкала» после выхода в 4-й раунд Фонбет Кубка России

– Мы побили свой рекорд в Кубке. Для меня это было важнее, чем побить рекорд 2Drots. Безумно благодарен команде, тренерскому штабу. Очень рад.

Сомнительный пенальти? Должны хоть иногда ошибиться в нашу сторону, а не наоборот. Нам обычно не везло.

Когда еще 2 года назад я играл в Кубке, мы подавали протест – нам сказали, что была ошибка – на Гасилине пенальти не назначили, а мы еле-еле по пенальти выиграли «Зоркий». Со «Звездой» был скандалище – ударили почти с 10-и метров от места нарушения.

Ошибались почему-то все время против нас – было когда-то бумерангом вернуться.

– Можно ли назвать этот «Амкал» лучшим?

– Мне нравится, что сейчас происходит с командой. Мне нравится коллектив, работники клуба, тренерский штаб – пока что есть вайб уверенности из-за матчей, которые мы проводим. Это всегда так работает – команда побеждает – все процветает. Команда оступается – минус мораль.

После долгого стояния на месте идет эмоциональный подъем. Ребята выиграли несколько важных матчей, поэтому есть уверенность в своих силах.

Даже поражение в 1-м раунде Winline Кубка Лиги никого не смутило. Я не увидел ни одного потухшего лица в раздевалке, что меня очень сильно порадовало.

– Следующий соперник будет из ФНЛ.

– Было бы здорово суперименитого соперника, который был недавно в РПЛ. А с другой стороны, кого-то послабее, чтобы пройти. Я думаю, что все команды с сильной структурой и старше нас.

Сегодня мы были старичками – «Космос» моложе нас. А дальше уже большие гранды, – рассказал президент «Амкала» в интервью корреспонденту Спортса Екатерине Бурделовой.

Вчера медиафутбольный клуб Германа Эль Класико в гостях обыграл «Космос» (2:1) и пробился в 4-й раунд Кубка страны.

Этот результат – повторение рекорда для медийных команд. Он был установлен в прошлом сезоне 2Drots, которые также дошли до 4-го раунда, где уступили команде Первой лиги «Химки» (0:2).

«Амкал» впервые в 1/32 Кубка России: с двумя пенальти, игрой медийных звезд и празднованием в стиле Нкунку

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: Медиафутбол на Спортсе
logoФОНБЕТ Кубок России
logoПервая лига
logoАмкал
logoГерман Эль Класико
logo2Drots
logoWinline Медиалига
logoКосмос
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