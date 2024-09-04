«Амкал» впервые в 1/32 Кубка России: с двумя пенальти, игрой медийных звезд и празднованием в стиле Нкунку

Прошли «Космос».

«Амкал» обыграл «Космос» (2:1) в третьем раунде Пути регионов Фонбет Кубка России. Впервые в истории «Амкал» вышел в 1/32 Кубка.

Как это было?

«Космос» не собрал полный стадион. Собственник поднял арендную плату в 4 раза, поэтому билеты продавали по 500 и 1000 рублей

Медиаклубы в Кубке России – это всегда полные стадионы. Ну или несколько тысяч зрителей там, где обычно собираются сотни. Этот сезон не исключение. «Велес» раздавал билеты бесплатно и установил клубный рекорд , костромской «Спартак» и дзержинский «Химик» продавали билеты и собрали полные стадионы .

«Космос» – единственный клуб Второй лиги в этом Кубке, не собравший полный стадион на медиакоманде. Центральный сектор «Салюта» в Долгопрудном заполнился процентов на 70, но противоположная трибуна осталась пустой.

Стадион «Салют» вмещает 6 тысяч зрителей, но нынешняя лицензия позволяет заполнить его только на 2750 мест. Вечером накануне матча продали 583 билета.

Вероятно, дело во времени матча (16:00, будний день) и достаточно высокой цене на билеты: 500 рублей на обычное место, 1000 на центральный сектор. При этом средняя цена на матчи Второй лиги – 100-200 рублей. Еще до старта продаж «Космос» объявил, что переведет вырученных на билетах деньги в фонд помощи пострадавшим в Курской области.

После старта продаж (за два дня до игры) соцсети «Космоса» закидывали вопросами о ценах. Ответ клуба такой: «Поднятие цены за билеты обусловлено поднятием цен за аренду в четыре раза от собственника стадиона на матч с «Амкалом» Вот как-то так, дорогие болельщики и любители футбола».

На «Амкал» (как обычно) пришло много детей – в том числе из местной академии «Салют». После матча они окружили президента «Амкала» Германа Эль Класико: он одолжил у них самокат – дети побежали за кумиром.

«Амкал» открыл счет с пенальти, которого не было. Отпраздновали в стиле Нкунку

Летом 2024-го «Амкал» затеял очередную перестройку: ушел Сослан Гатагов и его тренерский штаб, главным стал Виталий Панов – экс-тренер «Волгаря», «Челябинска» и «Акрона». Пока все классно: в Кубке России разгромили «Коломну» (8:2) и пришли «Велес» (2:0). Правда, в Кубке Медиалиги минимально уступили 2Drots (0:1).

До 30-й минуты «Амкал» и «Космос» возились в центре поля – почти без опасных моментов. Ближе к концу тайма гости устроили навал, который завершился пенальти. Арбитр увидел игру рукой у опорника «Космоса» Алексея Третьякова.

«Подходил к судье после матча с вопросом, когда его снимала камера: «Можешь ответить – был пенальти или нет?» Арбитр ответил: «На камеру не скажу, отвечу в подтрибунке». Но в подтрибунке во время перерыва он мне уже сказал, что пенальти не было. Первого пенальти не было на 100 процентов. Человек не может признаться на камеру. Второй раз нас судит – второй раз к нему претензии», – сказал главный тренер Космоса Андрей Прошин журналисту Салавату Муртазину.

Пенальти реализовал атакующий хавбек Пича (Максим Пичугин) – и отпраздновал надуванием красного шарика. Отсылка на Кристофера Нкунку?

«Просто красивое празднование, – сказал Пича Спортсу’‘. – Может кто-то найдет отсылки к Нкунку. Просто классный перформанс. Он пришел мне в голову во время разговора с другом. Он по совместительству фотографировал нас сегодня. Сказал: «Шарик будет у меня, если забьешь – подходи». Все сложилось как надо».

Второй пенальти – от медийной звезды «Амкала»: в клубе с 2019-го (теперь почти не играет), его гол принес первый трофей

В начале второго тайма «Космос» сравнял: подача с фланга, защитник Шурыга (Илья Шурыгин) не успел за хавбеком «Космоса» Кириллом Помешкиным. Средний возраст «Космоса» – 21,5, Помешкину всего 20 лет.

Дальше произошло что-то нетипичное – «Амкал» выпустил двух медийных звезд.

На 60-й минуте появился Антон Чужой (настоящая фамилия – Карпов): 28-летний вингер в «Амкале» с 2019-го, один из трех первых профи в клубе. Конечно, профи – с поправкой на уровень медиафутбола того времени: у Антона ни одного профессионального клуба в карьере. Первые сезоны «Амкала» Чужой играл в основе: оформил супергол 2Drots в финале Московского Кубка Селебрити и принес «Амкалу» первый и единственный трофей в истории.

Но с лета 2023-го Антон в запасе – пришли люди с опытом в Первой и Второй лиги. Например, в пятом сезоне он сыграл всего 154 минуты, и все – со скамейки.

Чужой вышел не зря: на 65-й минуте вошел в штрафную с правого фланга, навесил и попал в руку защитнику «Космоса» – еще один пенальти. Реализовал Пича – 2:1.

На 86-й (к этому моменту удалили игрока «Космоса») Панов выпустил еще одну медийную звезду – форварда Дамира Трегулова. Он тоже без опыта в профи (но с 12 голами в Медиалиге), а в «Амкал» попал благодаря медийности и упорству: создал петицию с просьбой взять себя в клуб. «Амкал» поддержал: сначала попросил 25 тысяч реакций на пост, а после – 10 тысяч подписчиков в телеграме Трегулова. Фанаты выполнили обе просьбы, и с лета он в «Амкале».

На 93-й у Трегулова был супермомент : он остался один в штрафной и мог забивать, но не подстроился под прыгающий мяч – мимо.

«Дамир сыграл 10 минут, а дал 50 интервью, – шутил Виталий Панов после игры . – Выполнил ли он план на игру? Не выполнил, он должен был забить, у него был классный момент».

В оставшиеся минут «Космос» устроил навал, но так и не отыгрался – «Амкал» победил 2:1.

«Амкал» повторил рекорд 2Drots в Кубке России. В следующем раунде – клуб Первой лиги

«Амкал» вышел в 1/32 Кубка России – зафиксируем важность момента.

● 1/32 Пути регионов – лучший результат «Амкала» в Кубке. Игрютт в этом турнире с 2022-го, в сезоне-2022/23 выбыл в 1/64, годом позже – в 1/128.

● Форвард «Амкала» Степан Костюков – один из лучших бомбардиров Кубка в этом сезоне (4 гола). Рядом Пича – 3 гола.

● Еще это повторение рекорда 2Drots. В сезоне-2023/24 «самураи» добрались до 1/32 – первыми из медиаклубов. Тогда они легко прошли команды Второй лиги: «Муром» (3:1), «Сахалин» (2:0) и «Динамо» Киров (2:0).

Теперь «Амкал» ждет жеребьевку – в четвертом раунде будет соперник из Первой лиги. Какой именно – станет известно вечером в воскресенье 8 сентября. Еще никогда медиаклубы не обыгрывали команду Первой лиги в рамках профессионального турнира – в 2023-м 2Drots уступили «Химкам» (0:2).

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