«Банка» предложила Rocket Team выпустить Подшибякину и Думич в старте на следующей игре
ФК «Банка» предложил Rocket Team выпустить в стартовых составах две девочки
В прошлом матче 1-го тура Winline Кубка Лиги за ФК «Банку» дебютировала Ирина Подшибякина.
Она стала первой девочкой, которая вышла на поле в этом сезоне.
«Банка» предлагает следующему сопернику продолжить челлендж и выпустить на поле Светлану Думич, выступающую за Rocket Team.
Игра пройдет в пятницу, 6 сентября в 18:00 (мск) на большом поле стадиона «Москвич».
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: телеграм-канал ФК «Банка»
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