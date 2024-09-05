«Банка» предложила Rocket Team выпустить Подшибякину и Думич в старте на следующей игре

ФК «Банка» предложил Rocket Team выпустить в стартовых составах две девочки

В прошлом матче 1-го тура Winline Кубка Лиги за ФК «Банку» дебютировала Ирина Подшибякина.

Она стала первой девочкой, которая вышла на поле в этом сезоне.

«Банка » предлагает следующему сопернику продолжить челлендж и выпустить на поле Светлану Думич , выступающую за Rocket Team .

Игра пройдет в пятницу, 6 сентября в 18:00 (мск) на большом поле стадиона «Москвич».