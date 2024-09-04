«Я не могу ничего говорить. Меня на кол посадят за лишнее слово». Главный тренер «Космоса» о судействе с «Амкалом»

Главный тренер «Космоса» Андрей Прошин высказался о поражении от «Амкала»

Медиафутбольный клуб обыграл «Космос» (2:1) в третьем раунде Пути регионов Фонбет Кубка России.

– Сложно что-то комментировать. Наверное, показатель сегодняшнего матча – это реакция болельщиков на игру. Они после поражения аплодировали. Значит, мы все делаем правильно. «Амкал » прошел дальше. Не знаю, как они отнесутся к этой победе, но это не наше дело. Мы свою работу делаем. Плохо, что на нее влияет внешний фактор. Кому-то надо, значит. Пусть.

Наша задача – готовить ребят, чтобы они росли и совершенствовались и уходили в другие команды. Руководству большое спасибо, что все организовали: дай бог, что собрали деньги. Благотворительная акция – средства пойдут на помощь в Курск. Результата нет, но это уже не на совести команд.

- Внешний фактор – это судейство?

– Интерпретируйте сами, пожалуйста. Я не могу ничего говорить, вы же знаете. Меня потом на кол посадят за какое-нибудь лишнее слово. Откройте и посмотрите «Чемпионат» или Flashscore – 2:1, два пенальти и красная карточка. Даже если я по красной карточке где-то готов согласиться, хотя он достает желтую, но потом передумывает почему-то. Он достал сначала желтую. Вопрос к нему.

Вот в РПЛ комментируют же решение ВАР. Класс! Я считаю, это отличная практика. К нему подошли ребята из «Амкала» по-моему. Он сказал, что все объяснит им в подтрибунке. Его ребята-операторы из «Амкала» спрашивают: «А что поменяется?». Он: «Я не могу. Все скажу в подтрибунном помещении». Думаю, он понимает, что сделал. Один раз ошибиться – мы все люди. Но два левых пенальти – это на его совести.

Компетентные органы должны заниматься этим, чтобы такого не было. Чтобы молодежь играла в футбол, а не получала такой опыт. Потому что самое страшное, что могло быть, это потасовка. Это никому не надо. Нам точно. Не знаю, как контент для медийщиков, но нам точно не нужно. Я очень переживал за это. Если бы меня так, как ребят. Меня бы даже тренером не оставили. Я бы кому-то ноги сломал и удалился.

Но это неправильно. Я учу своих ребят другому, что так делать нельзя. И я был немножко неуравновешенный, когда играл. Мои ребята молодцы. Выдержали с честью, достоинством. Оказали давление вдесятером. Я их хвалю, благодарен и горжусь ими за это, – рассказал Прошин.