«Для меня этот матч непринципиальный. Игра в Кубке России перевешивает». Маврин о предстоящем матче «Амкал» – 2Drots

Василий Маврин считает, что матч в Кубке России важнее игры против 2Drots.

: «Мне кажется, между « и 2Drots очень накаленные отношения, еще и после предыдущего матча. Особенно в преддверии матча в Кубке Медиалиги».

: «Для меня этот матч непринципиальный. Есть возможность повторить рекорд в Кубке России. На бумаге соперник нам по зубам.

И когда у тебя первый матч в сезоне с «дротами» или матч на вылет в Кубке России, где мы можем пройти дальше, то у меня перевешивает Кубок».

«Амкал» встретится с 2Drots 1 сентября в «Лужниках» в 1-м туре Кубка Медиалиги. Через несколько дней «Амкалу» предстоит сыграть с «Космосом» в 3-м раунде Пути Регионов Фонбет Кубка России.