«Лучше будет больше нападов, чем их не будет. Тренерский штаб не хочет повторения прошлого сезона». Кутуз о конкуренции в ФК «10»
«5 трансферов в «Десятке». Как я отношусь к конкуренции? Ее у меня в Медиалиге особо не было. И в «Титане» я был нападающим и в прошлом сезоне особо не было нападающих у нас в «Десятке».
Мы взяли Укому как второго нападающего – это необходимо. Это нормально, когда в команде 2 напада. А потом просто подвернулся случай – Володя Обухов близкий друг Кирея. Появился на трансферном рынке – либо забираем его мы и усиляемся, либо его забирают конкуренты. Руководство приняло такое решение.
У Укома травма, он восстановится недели через 2. Лучше у нас будет чуть перебор, чем как в прошлом сезоне. Многие из вас знают, когда я сломался с «Броуками», не играл с «Тандемом» важной матч в группе, потом играл на двух обезболах с Fight Nights. Честно, там состояние было 10% из 100. У меня было три момента, я не забил ни одного, и команда вылетела.
Возможно, тренерский штаб сейчас не хочет повторения, поэтому лучше будет больше нападов, чем их не будет. К сожалению, полноценной замены в тот момент не оказалось», – рассказал форвард «Десятки».
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