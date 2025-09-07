СКА разгромил 9:0 «Добрый вечер» по сумме двух матчей Кубка Лиги. Команда из Хабаровска вылетела из Кубка Лиги
«Добрый вечер» разгромно проиграл СКА в ответном матче дивизиона претендентов.
Winline Кубок Лиги, 2-й тур, ответные матчи
7 сентября, воскресенье
СКА – «Добрый вечер» – 5:0 (3:0)
Гол: 1:0 – Соломатин, 2:0 – Соломатин, 3:0 – Принц, 4:0 – Мирзоев, 5:0 – Глушаков.
Первый матч – 4:0.
Матч проходил на малом поле стадиона «Москвич».
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
