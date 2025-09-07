Кинг после отчисления из СКА: «Жду предложений»
Андрей Каряка не вернул Кинга в СКА, несмотря на извинения нападающего.
«Официально со мной попрощались, это не мое решение, я хотел остаться. После игры попросил прощения у Константиновича, но он сказал что это было не красиво, и они приняли решение убрать меня из команды.
Я готов играть и жду предложений из других клубов», – сказал экс-нападающий СКА в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.
Напомним, что Андрей Каряка отчислил Кинга из команды сразу после матча 1-го тура. Форвард был недоволен, что не появился на поле даже при разгромном счете в пользу СКА.
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
