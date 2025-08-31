Плющенко и Кириллова проиграли OBLADAET и Назаркиной, Текила и Дранец выиграли у Кравца и Крупениной в Лига Ставок Теннисный клуб
Лига Ставок Теннисный клуб, 1-й и 2-й игровые дни
30 сентября, суббота
Группа А
REDGI и Даниэль Хазиме – Коста Лакоста и Евгения Бурдина – 3:1
Коста Лакоста и Евгения Бурдина – OBLADAET и Дарья Назаркина – 0:2
REDGI и Даниэль Хазиме – OBLADAET и Дарья Назаркина – 0:2
Евгений Плющенко и Ксения Кириллова – Коста Лакоста и Евгения Бурдина – 2:1
Евгений Плющенко и Ксения Кириллова – OBLADAET и Дарья Назаркина – 1:2
Евгений Плющенко и Ксения Кириллова – REDGI и Даниэль Хазиме – 1:2
31 сентября, воскресенье
Группа B
Кравц и Мария Крупенина – Юлия Королева и Артем Кузнецов – 1:2
Текила и Екатерина Дранец – Юлия Коваль и Николай Селиванов – 2:0
Кравц и Мария Крупенина – Юлия Коваль и Николай Селиванов – 2:0
Текила и Екатерина Дранец – Юлия Королева и Артем Кузнецов – 1:2
Юлия Коваль и Николай Селиванов – Юлия Королева и Артем Кузнецов – 0:2
Текила и Екатерина Дранец – Кравц и Мария Крупенина – 2:0
Матчи прошли в Москве в «Международном центре бокса».