  • Плющенко и Кириллова проиграли OBLADAET и Назаркиной, Текила и Дранец выиграли у Кравца и Крупениной в Лига Ставок Теннисный клуб
1

Результаты первого и второго игрового дней Лига Ставок Теннисный клуб.

Лига Ставок Теннисный клуб, 1-й и 2-й игровые дни

30 сентября, суббота

Группа А

REDGI и Даниэль Хазиме – Коста Лакоста и Евгения Бурдина – 3:1

Коста Лакоста и Евгения Бурдина – OBLADAET и Дарья Назаркина – 0:2

REDGI и Даниэль Хазиме – OBLADAET и Дарья Назаркина – 0:2

Евгений Плющенко и Ксения Кириллова – Коста Лакоста и Евгения Бурдина – 2:1

Евгений Плющенко и Ксения Кириллова – OBLADAET и Дарья Назаркина – 1:2

Евгений Плющенко и Ксения Кириллова – REDGI и Даниэль Хазиме – 1:2

31 сентября, воскресенье

Группа B

Кравц и Мария Крупенина – Юлия Королева и Артем Кузнецов – 1:2

Текила и Екатерина Дранец – Юлия Коваль и Николай Селиванов – 2:0

Кравц и Мария Крупенина – Юлия Коваль и Николай Селиванов – 2:0

Текила и Екатерина Дранец – Юлия Королева и Артем Кузнецов – 1:2

Юлия Коваль и Николай Селиванов – Юлия Королева и Артем Кузнецов – 0:2

Текила и Екатерина Дранец – Кравц и Мария Крупенина – 2:0

Матчи прошли в Москве в «Международном центре бокса».

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Лига Ставок Теннисный клуб
