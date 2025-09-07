FC Ars пытается отыграться с 1:6 от «Титана» в Кубке Лиги
«Титан» встретится с FC Ars в ответном мачте 2-го тура Кубка Лиги.
Winline Кубок Лиги, 2-й тур, ответные матчи
7 сентября, воскресенье
FC Ars – «Титан» – 1:0 (первый тайм). Первый матч – 6:1.
Гол: 1:0 – Кроха (10).
FC Ars: Гамидов, Ян, Рен, Буба, Сероб, Кукурелья, Кроха, Темник, Аким, Холланд, Володя XXL.
«Титан»: Колесо, Дядя Степа, Шуст, Шаулухов, Шульга Е, Шульга К., Урх, Дрозд, Докучаев, Гооге, Щеткин.
Матч пройдет на малом поле стадиона «Москвич».
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
