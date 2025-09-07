«БроукБойз» – победитель Кубка Alma Mater. Чемпион МФЛ-5 обыграл КубГУ в ответном матче в Краснодаре
«БроукБойз» обыграл КубГУ в ответном матче Winline Кубка Alma Mater.
Winline Кубок Alma Mater, 2-й матч
7 сентября, воскресенье
«БроукБойз» – КубГУ 2:1 (2:0)
Голы: 1:0 – Мингаз, 2:0 – Анисимов, 2:1 – Захаров
Первый матч – 2:0.
«БроукБойз» (стартовый состав): Кася, Киряков, Макей, Мура, Вахо, Мингаз, Каджик, Мазур, Пипино, Сорока, Сушила.
КубГУ (стартовый состав): Идрисов, Тагиев, Шугайлов, Алуханян, Горбашов, Скуридин, Масалитинов, Борзенко, Ус, Костырин, Ткачук.
Матч проходил в Краснодаре, на стадионе академии «Краснодара».
Winline Кубок Alma Mater – турнир, в котором в формате двух матчей сталкиваются победитель Медиалиги и лучшая студенческая команда России.
Первый матч прошел по правилам классического футбола. Ответный пройдет по правилам МФЛ.
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
