«БроукБойз» – победитель Кубка Alma Mater. Чемпион МФЛ-5 обыграл КубГУ в ответном матче в Краснодаре

«БроукБойз» обыграл КубГУ в ответном матче Winline Кубка Alma Mater.

Winline Кубок Alma Mater, 2-й матч

7 сентября, воскресенье

«БроукБойз» – КубГУ 2:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Мингаз, 2:0 – Анисимов, 2:1 – Захаров

Первый матч – 2:0.

«БроукБойз» (стартовый состав): Кася, Киряков, Макей, Мура, Вахо, Мингаз, Каджик, Мазур, Пипино, Сорока, Сушила.

КубГУ (стартовый состав): Идрисов, Тагиев, Шугайлов, Алуханян, Горбашов, Скуридин, Масалитинов, Борзенко, Ус, Костырин, Ткачук.

Матч проходил в Краснодаре, на стадионе академии «Краснодара».

Winline Кубок Alma Mater – турнир, в котором в формате двух матчей сталкиваются победитель Медиалиги и лучшая студенческая команда России.

Первый матч прошел по правилам классического футбола. Ответный пройдет по правилам МФЛ.