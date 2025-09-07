0

SD Family в ответном матче 2-го тура встретятся с «Альтероном»

SD Family и «Альтерон» сыграют в ответном матче 2-го тура Кубка Лиги.

Winline Кубок Лиги, 2-й тур, ответные матчи

7 сентября, воскресенье 

SD Family – «Альтерон». Начало – в 20:30. Первый матч – 2:1.

Матч пройдет на малом поле стадиона «Москвич».

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
logoАльтерон
результаты
logoWinline Медиалига
logoSD Family
календарь
logoWinline Кубок Медиалиги
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Матч ТВ», «Анжи» и «Эгриси» вышли в следующий круг, Unwanted Boys, DMedia и «Народная Команда» вылетели из Кубка Лиги
вчера, 21:14
Главные новости
FC Ars пытается отыграться с 1:6 от «Титана» в Кубке Лиги
9 минут назадLive
Chertanovo и «Апсны» бьются в ответном матче 2-го тура Кубка Лиги
11 минут назадLive
Балерина Волочкова сыграла за FC Ars в Кубке Медиалиги
719 минут назадВидео
Кинг после отчисления из СКА: «Жду предложений»
сегодня, 13:58
Fight Nights обыграли FC ViBE во 2-м туре дивизиона претендентов
сегодня, 13:55
«БроукБойз» – победитель Кубка Alma Mater. Чемпион МФЛ-5 обыграл КубГУ в ответном матче в Краснодаре
сегодня, 12:09
СКА разгромил 9:0 «Добрый вечер» по сумме двух матчей Кубка Лиги. Команда из Хабаровска вылетела из Кубка Лиги
сегодня, 10:58
Генич о победе над «Народной»: «Последний раз такие эмоции испытывал, когда забил победный гол за «Амкар»
1вчера, 21:36
«Матч ТВ», «Анжи» и «Эгриси» вышли в следующий круг, Unwanted Boys, DMedia и «Народная Команда» вылетели из Кубка Лиги
вчера, 21:14
«Матч ТВ» обыграл «Народную Команду» по сумме двух встреч и прошел в следующий раунд Кубка Лиги
вчера, 20:59
Ко всем новостям
Последние новости
Голкипер ФК «10» Бурыченков о матче с «Краснодаром»: «Настраивались только на победу. Чуть-чуть недотерпели, могли даже выиграть»
1вчера, 19:08
6 и 7 сентября пройдет финал Теннисного клуба. Последний игровой день завершится концертом ZIVERT
1вчера, 10:06
Слуцкий о хавбеке «Амкала» Шахе: «Рыбус или Идову так не выделяются в Медиалиге. Ты игрок другого уровня»
45 сентября, 20:26
«Сначала пойду в команду Касильяса, потом Агуэро». Прокоп о просмотре в Кингс Лиге
2 сентября, 11:41
Плющенко и Кириллова проиграли OBLADAET и Назаркиной, Текила и Дранец выиграли у Кравца и Крупениной в Лига Ставок Теннисный клуб
131 августа, 20:37
Отстраненный от футбола Писарский забил дебютный гол за СКА Басты. Клуб разгромил «Добрый Вечер» в 1-м туре Кубка Лиги – 4:0
230 августа, 14:20Видео
«Амкал» с 70-летним председателем «Зенита» Медведевым сыграет против «Салюта», «Броуки» – против «Леон Сатурн». Расписание кубковых матчей медиакоманд
226 августа, 12:56
Померко – игрок СКА Басты
524 августа, 16:03
Хавбек «Амкала» Папикян – в символической сборной второго раунда Пути регионов
24 августа, 13:54
Кудряшов о продолжении карьеры: «Пока в 2Drots на полгода. Мне 38 лет, президенты переживают за мой возраст, травмы»
24 августа, 09:52