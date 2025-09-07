SD Family в ответном матче 2-го тура встретятся с «Альтероном»
SD Family и «Альтерон» сыграют в ответном матче 2-го тура Кубка Лиги.
Winline Кубок Лиги, 2-й тур, ответные матчи
7 сентября, воскресенье
SD Family – «Альтерон». Начало – в 20:30. Первый матч – 2:1.
Матч пройдет на малом поле стадиона «Москвич».
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости