«Матч ТВ» обыграл «Народную Команду» по сумме двух встреч и прошел в следующий раунд Кубка Лиги
«Народная Команда» и «Матч ТВ» сыграли вничью в ответной игре WINLINE Кубка Лиги.
WINLINE Кубок Медиалиги-2025, 1-й раунд, ответные матчи
6 сентября, суббота
«Народная Команда» – «Матч ТВ» – 1:1 (0:0)
Голы: 0:1 – Сичкар (26), 1:1 – Соломаха (31).
«Народная Команда»: Елеференко, Харламов, Чежия, Пискунов, Семахин, Егорушкин, Сакадеев, Митрога, Циберкин, Безлихотнов, Соломаха.
«Матч ТВ: Мухин, Рзаев, Багдашкин, Спирин, Михайлов, Кирсанов, Рыбаков, Шленкин, Косырев, Сичкар, Пирмамедов.
Первый матч – 0:1 в пользу «Матч ТВ».
Матч прошел в Москве, на стадионе спортивного городка «Лужники».
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
