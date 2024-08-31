«Если Обухов будет в полном порядке, то пусть играет. Для меня цель номер один – поднять кубок». Кутуз о конкуренции в составе

Кутуз высказался о конкуренции в составе ФК «10»

– На фоне разговоров после подписания других нападающих, насколько сегодня было важно забить?

– Наверное, важно. Я немножко переживал, но больше за результат команды. Устал от этих разговоров. Мы команда. Чем больше хороших нападающих, тем лучше. Допустим, я сел, Володя [Обухов] вышел и через пару минут забил. К сожалению, не засчитали.

Хорошо, когда в команде есть несколько классных нападающих. В прошлом сезоне я травмировался и не смог помочь команде в плей-офф. Сейчас уже такого не будет.

Мне не говорили, что я буду первым номером. Кто на данный момент лучше проявляет себя, тот и играет. Это абсолютно здоровая и нормальная конкуренция. Если Володя будет в полном порядке, я что, враг себе. Пусть играет, забивает. Мы будем праздновать, поднимать кубок. Для меня цель номер один – поднять кубок в этом сезоне, – сказал нападающий ФК «10» в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.

ФК «10» разгромил DMedia (5:0) в 1-м туре Winline Кубка Лиги. Кутуз отметился забитым мячом.