  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
  • «Если Обухов будет в полном порядке, то пусть играет. Для меня цель номер один – поднять кубок». Кутуз о конкуренции в составе
0

«Если Обухов будет в полном порядке, то пусть играет. Для меня цель номер один – поднять кубок». Кутуз о конкуренции в составе

Кутуз высказался о конкуренции в составе ФК «10»

– На фоне разговоров после подписания других нападающих, насколько сегодня было важно забить?

– Наверное, важно. Я немножко переживал, но больше за результат команды. Устал от этих разговоров. Мы команда. Чем больше хороших нападающих, тем лучше. Допустим, я сел, Володя [Обухов] вышел и через пару минут забил. К сожалению, не засчитали.

Хорошо, когда в команде есть несколько классных нападающих. В прошлом сезоне я травмировался и не смог помочь команде в плей-офф. Сейчас уже такого не будет.

Мне не говорили, что я буду первым номером. Кто на данный момент лучше проявляет себя, тот и играет. Это абсолютно здоровая и нормальная конкуренция. Если Володя будет в полном порядке, я что, враг себе. Пусть играет, забивает. Мы будем праздновать, поднимать кубок. Для меня цель номер один – поднять кубок в этом сезоне, – сказал нападающий ФК «10» в интервью корреспонденту Спортса’’ Фирузу Анвари.

ФК «10» разгромил DMedia (5:0) в 1-м туре Winline Кубка Лиги. Кутуз отметился забитым мячом.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
logoWinline Медиалига
logoФК 10
logo«Кутуз» Сергей Кутузов
Кубок Лиги МФЛ
Рекомендуем
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
ФК «10» забил 5 голов DMedia в 1-м туре Кубка Медиалиги
сегодня, 14:02
«Если у Лунева не сложится карьера и он попросится в «Родину Медиа», ### я его впущу». Кушанашвили о вратаре «Динамо»
13сегодня, 13:43
«В шоке, когда подписывают Пантелеева, Обухова. Но не всегда хороший состав равно результат». Шишков о конкуренции
сегодня, 12:19
ФК «10» сыграют против DMedia, 2Drots встретятся с «Амкалом» в «Лужниках». Расписание 1-го тура Кубка Лиги
сегодня, 11:45
«Рома» разгромила «Коней» в первом матче Кубка Надежды им. Отара Кушанашвили
сегодня, 10:41
«Амкал» сыграет со Street Madness, 2Drots – против команды Гильерме. Расписание 3-го тура Т-Лиги
сегодня, 09:13
«Эгриси» сыграет c «Народной Командой», «Рома» против «Коней». Расписание 1-го тура Кубка Надежды
сегодня, 08:27
Расписание «Кубка фиферов-2024». Фаворит выиграл турнир, Sibskana занял 2-е место, Kefir – 3-е
сегодня, 08:15Киберспорт
«Как можно толкать пожилого человека?!» У Дэна Безопасность произошел конфликт со скамейкой «Титана» на матче с FN
вчера, 20:45
Fight Nights обыграли «Титан» благодаря голу Рыжкова в концовке – 1:0
вчера, 20:10
Ко всем новостям
Последние новости
ХК «10» сыграет в финале с Rocket Team, NBSK – против Tru Fighters за бронзу. Расписание финального дня Медийной Хоккейной Лиги
сегодня, 09:05
«Амкал» сыграет с «Космосом» 4 сентября в Долгопрудном в 3-м раунде Кубка России
626 августа, 17:45
ХК «10» и Rocket Team сыграют в финале 2-го сезона Медийной хоккейной лиги
25 августа, 09:38
Rocket Team переиграли Tru Fighters, ХК «10» обыграл NBSK. Результаты 1/2 финала Медийной Хоккейной Лиги
24 августа, 20:17
Воспитанник «Спартака» Обухов перешел в ФК «10» Азамата. В прошлом сезоне форвард играл в РПЛ
1123 августа, 19:30
Герман о составе «Амкала» по Доте: «Можно, но я слышал, что дотеры психологически нестабильны»
22 августа, 15:01Киберспорт
ХК «10» сыграет с «Чисто Питер» за выход в полуфинал, Tru Fighters поборются с чемпионами Hockey Brothers. Расписание плей-ин Winline Медийной Хоккейной Лиги
120 августа, 10:04
Трегулов и Сибскана – в заявке «Амкала» на матч Кубка России против «Велеса»
219 августа, 19:55
Экс-хавбек «Урала» Лунгу – игрок медиафутбольной команды «СиндЕкат»
619 августа, 15:16
«Чисто Питер» победил AV SOFT, Hockey Brothers уступили Rocket Team. Результаты последнего тура регулярки Медийной Хоккейной Лиги
18 августа, 19:35