Chertanovo и «Апсны» бьются в ответном матче 2-го тура Кубка Лиги
Chertanovo играет против «Апсны» во 2-м туре дивизиона претендентов.
Winline Кубок Лиги, 2-й тур, ответные матчи
7 сентября, воскресенье
Chertanovo – «Апсны» – 0:2 (первый тайм). Первый матч – 3:0.
Голы: 0:1 – Хинчагов (13), 0:2 – Хинчагов (20, с пенальти)
Chertanovo: Джуси, Фурман, Захаров, Степ, Ляхов, Арсланов, Тюменцев, Камышев, Ковальчук, Акжигитов, Кормишин.
«Апсны»: Кацуба, Хамраев, Асландзия, Дгебуадзе, Тарба, Званбая, Тодуа, Кварацхелия, Айба, Джопуа.
Матч пройдет на большом поле стадиона «Москвич».
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости